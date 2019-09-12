Kaan'ın, askerlik hayali gerçek oldu

ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan özel genç Kaan Türk'ün (19), askerlik hayali gerçek oldu. Kaan, temsili askerlik etkinliğinde, konvoy eşliğinde kına gecesinin yapılacağı salona götürüldükten sonra askeri kamuflaj giyerek en büyük hayaline kavuştu.

Yenimahalle Belediyesi, ilçede yaşayan Kaan Türk'ün askerlik hayalini gerçeğe dönüştürmek için etkinlik düzenledi. Kaan Türk, davul zurna eşliğinde evinden alınarak oluşturulan konvoy ile kına gecesinin yapılacağı salona getirildi. Burada askeri kamuflaj giyen Kaan Türk, arkadaşlarının omuzlarında, "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla piste geldi. Kınası yakılan Kaan, asker selamı verdi. Kaan, "Benim en büyük hayalimi gerçekleştiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ederim" dedi.

'BİZ YENİMAHALLE'DE BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, engellerin yardımlaşarak, birleşerek, paylaşılarak aşılacağını belirterek, "Biz Yenimahalle'de büyük bir aileyiz. Ailemizin her ferdinin sevinci de üzüntüsü de bizimdir. Kaan çocuğumuz her Türk genci gibi asker kınası yapılmasını istemiş. Biz de bu organizasyonu yaptık. Onun en büyük hayalini gerçekleştirdik. Onun sevincine belediye olarak ortak olduk. Böyle sevinçlerin çoğalması en büyük temennimizdir" diye konuştu.

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