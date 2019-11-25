Kaan'ın hatıralarını çalan hırsız yakalandı

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) - Maltepe'de hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kaan Sunal'ın eşyaları bulunan otomobili hastanenin önündeki sokaktan çalan hırsız yakalandı. Ancak çalınan otomobil ve içindeki eşyalar bulunamadı. Aile yakınları hırsızlıktan sonra polise başvurarak, "Araç umurumuzda değil, onun kokusunun olduğu eşyalarını geri getirsin bize yeter" diyerek gözyaşı dökmüştü. Daha önceden 27 kez gözaltına alındığı öğrenilen "Cin Ali" lakaplı şüpheli Ali A.(57) adliyeye sevk edildi.

KOCAELİNDE KAZA YAPINCA YAKALANDI

Pendik ve Maltepe ilçelerinde peş peşe meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Oto hırsızlı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlığın eski sabıkalılardan Ali A. tarafından yapıldığını tespit etti. Polis şüpheliyi yakalamak için harekete geçerken Ali A.'nın izi Kocaleli ilinde bulundu. Orada bir otomobil çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken kaza yapan Ali A. gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı çalıntı otomobilde ziynet eşyaları bulunduğu öğrenildi.