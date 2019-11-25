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Kaan'ın hatıralarını çalan hırsız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

Maltepe'de hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kaan Sunal'ın eşyaları bulunan otomobili hastanenin önündeki sokaktan çalan hırsız yakalandı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) - Maltepe'de hayatını kaybeden 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Kaan Sunal'ın eşyaları bulunan otomobili hastanenin önündeki sokaktan çalan hırsız yakalandı. Ancak çalınan otomobil ve içindeki eşyalar bulunamadı. Aile yakınları hırsızlıktan sonra polise başvurarak, "Araç umurumuzda değil, onun kokusunun olduğu eşyalarını geri getirsin bize yeter" diyerek gözyaşı dökmüştü. Daha önceden 27 kez gözaltına alındığı öğrenilen "Cin Ali" lakaplı şüpheli Ali A.(57) adliyeye sevk edildi.

KOCAELİNDE KAZA YAPINCA YAKALANDI

Pendik ve Maltepe ilçelerinde peş peşe meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Oto hırsızlı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlığın eski sabıkalılardan Ali A. tarafından yapıldığını tespit etti. Polis şüpheliyi yakalamak için harekete geçerken Ali A.'nın izi Kocaleli ilinde bulundu. Orada bir otomobil çaldıktan sonra kaçmaya çalışırken kaza yapan Ali A. gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı çalıntı otomobilde ziynet eşyaları bulunduğu öğrenildi.

"CİN ALİ" LAKAPLI HIRSIZ

İstanbul'a gönderilen Ali A.'nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Yapılan soruşturma sonucu Ali A. hakkında 5 otomobil hırsızlığı yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüphelinin daha önceden de 27 kez polis tarafından gözaltına alındığı, bir ay önce cezaevinden tahliye olduğu ve lakabının 'Cin Ali" olduğu öğrenildi. Şüphelinin çaldığı otomobilleri suç ortaklarıyla birlikte parçalayıp yedek parça haline getirdikleri belirtildi.

AİLE OTOMOBİL ÖNEMLİ DEĞİL ÖLEN ÇOCUĞUMUZUN EŞYALARINI İSTİYORUZ DEMİŞTİ

Ali A.'nın mağdur ettiği kişilerden Selman Sunal da polise başvurarak içinde kanserden ölen Kaan Sunal'ın eşyalarının bulunduğu otomobilin çalındığını söylemişti. Sunal ailesi otomobilin önemli olmadığını, kKanserden ölen 21 yaşındaki Kaan Sunal'ın eşyalarının geri almak istediklerini söyleyerek gözyaşı dökmüşlerdi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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