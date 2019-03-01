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Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il yine İzmir oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir’de evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılına göre yüzde 3,9 azalarak 2018 yılında 29 bin 534 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir’de evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılına göre yüzde 3,9 azalarak 2018 yılında 29 bin 534 oldu. Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il yine İzmir oldu.
Kaba evlenme hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,55 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,05 ile Aksaray izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,43 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,91 ile Bayburt, binde 5,13 ile Kastamonu izledi.
Ortalama ilk evlenme yaşı, İzmir’de 2018 yılında erkekler için 28,7, kadınlar için 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,5 yaş ile Kars oldu. Bu ili 4,4 yaş ile Ağrı, 4,3 yaş ile Muş izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu il ise 2,3 yaş ile Kastamonu oldu. Bu ili 2,5 yaş ile Karabük, 2,6 yaş ile Zonguldak, Malatya, Elazığ, Ankara, Hakkari, Samsun, Şırnak ve Eskişehir izledi.

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il yine İzmir oldu
İzmir’de boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,6 artarak 11 bin 994 oldu. Kaba boşanma hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,77 ile Muğla, binde 2,69 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,16 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,28 ile Şırnak, binde 0,31 ile Siirt izledi. İzmir’de boşanmaların yüzde 36’sı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. İzmir’de boşanmaların 2018 yılında yüzde 36’sı evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 29’u ise 16 yıl ve üzeri evli çiftlerde gerçekleşti.

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