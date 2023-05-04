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'Kabadayı burada' diyerek İstanbul'da dehşet saçtı! İfadesi ortaya çıktı: Henüz raporum yok

04.05.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi, eline aldığı pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açarak 'Kabadayı burada' diye bağırmaya başlamıştı. Olay bölgedeki kişilerin müdahalesiyle son bulmuştu. Gözaltına alınan kişinin ifadesi ortaya çıktı. Sorgusunda "Psikolojik sorunlarım var" diyen kişi, "Tedavi oldum ancak henüz raporum yok. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

'Kabadayı burada' diyerek İstanbul'da dehşet saçtı! İfadesi ortaya çıktı: Henüz raporum yok

Avcılar Tahtakale Mahallesi Ayçiceği Sokak'ta dün akşam saatlerinde, Tamer Demiroğlu elinde pompalı tüfek üzerinde atlet ve şort ile dışarı çıktı. Tamer Demiroğlu tüfekle havaya ateş açarak 'Kabadayı burada' diye bağırmaya başladı. O sırada sokaktan geçen iki kişi silahla kişiye müdahale etti. Müdahale eden vatandaşlardan biri tüfeği almak isterken, tüfek patladı. Arbede çevredeki iki kişinin tüfeği almasıyla son buldu.

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GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis, Demiroğlu'nu kelepçeleyerek gözaltına aldı. Çevrede yapılan aramada şüphelinin ateş ettiği pompalı tüfek ve 34 dolu fişek, bir boş kartuş bulundu. Şüphelinin ise 'Basit yaralama' suçundan arandığı tespit edildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: PSİKOLOJİK SORUNLARIM VAR

Şüpheli emniyetteki ifadesinde silahla ateş ettiğini hatırlamadığını, belirterek "Psikolojik sorunlarım var. Tedavi oldum ancak henüz raporum yok. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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