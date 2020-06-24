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Kabak Çekirdeği : Faydaları Nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:54 | Son Güncelleme

Kabak çekirdeği, bal kabağının içerisindeki çekirdeklerin temizlenip kurutulmasıyla elde edilen, ülkemizde çoğunlukla kuruyemiş olarak tüketilen bir besindir.

Kabak Çekirdeği : Faydaları Nelerdir?

Kabak çekirdeği, bal kabağının içerisindeki çekirdeklerin temizlenip kurutulmasıyla elde edilen, ülkemizde çoğunlukla kuruyemiş olarak tüketilen bir besindir. Televizyon izlerken ya da ailenizle sohbet ederken size eşlik eden bu yemişi genelde yararlı olduğu için değil tadı güzel olduğu için tüketiriz. Fakat bu kesinlikle kabak çekirdeğinin yararlı olmayan bir besin olduğu anlamına gelmez, tam aksine kabak çekirdeği oldukça faydalıdır.

Kabak Çekirdeğinin Kalorisi ve Besin Değeri

Miktar (g) : 50

Kalori (kcal) : 280

Yağ (g) : 22.8

Karbonhidrat (g) : 7.11

Protein (g) : 12.2

Kabak Çekirdeğinin Faydaları

Kabak çekirdeği alınıp kurutulduktan sonra tüketildiğinde içeriğindeki mineraller ve çeşitli maddeler sayesinde sağlığımıza çok faydalı bir besin. Ancak dışarıdan kabak çekirdeği alırken dikkatli olmakta fayda var. Çünkü uzun süre nemli ortamlarda bırakılan kabak çekirdeğinin içindeki maddeler etkisini yitirir ve faydalarından yararlanılamaz, hatta bozulabilir, küflenebilir de. Dışarıdan almak yerine kendiniz bal kabağını kullandıktan sonra çekirdeklerini kurutarak tüketebilirsiniz.

1. Kalp ve damar sağlığı için önemlidir

kalp sagligi

Kalbin daha sağlıklı çalışabilmesi için ihtiyaç duyulan minerallerden biri olan magnezyum, vücut tarafından üretilemediği için vücuda besinler aracılığıyla dahil olabilir. Magnezyum açısından zengin bir besin olan kabak çekirdeğinin tüketimi kalp sağlığı için önemlidir. Magnezyum ayrıca damarların yapısına katılan bir mineraldir, iskeletimizi oluşturan kemiklerin içinde bolca bulunur.

2. Hafızayı güçlendirir

hafiza

Kabak çekirdeği, beynin hafıza merkezini güçlendiren yegane mineral omega-3 deposudur. Bu sebeple özellikle gelişme çağındaki çocuklara kabak çekirdeği yeme alışkanlığının kazandırılması, hafızalarının güçlenmesine katkı sağlar. İlerleyen yaşlarda alzheimer gibi hafıza temelli hastalıklara karşı da kabak çekirdeği tüketerek önlem alınabilir.

3. Prostatı önler

prostat

Prostat büyümesini önleyici özelliği kabak çekirdeğinin erkeklere faydaları arasında ilk sırada yerini alır. Günlük yaşamda oldukça sıkıntı yaratabilen bu hastalığı, kabak çekirdeği tedavi etmese de önler. Bu yüzden erkeklerin düzenli olarak kabak çekirdeği tüketmesi, prostat büyümesi durumundan kaçınmaları için tavsiye edilir.

4. Cildi besler

cilt bakimi

Besin olarak sağladığı faydaların dışında, haricen uygulandığında kabak çekirdeğinin cilde faydaları ile karşılaşılır. 10-12 tane kabak çekirdeğini ezdikten sonra birkaç damla süt ekleyerek bir cilt maskesi hazırlanabilir. Bu maske cildi besleyerek daha canlı gösterecektir. Cilt bakımında yaygın olarak kullanılan kabak çekirdeğinin yağının faydaları, ezerek özütü çıkartılan kabak çekirdekleri ile eşdeğerdir. Ayrıca kabak çekirdeğini aynı şekilde ezdikten sonra biraz doğal gül suyu ekleyerek bir çeşit tonik yapılabilir.

5. Kandaki insülin seviyesini düzenler

insulin

Beslenme ya da genetik faktörlerden dolayı kanın şekere tepkisizleşmesi, yani insülin direnci ortaya çıkabilir. İlerleyen aşamalarda diyabete kadar gidebilen insülin direncinin tedavisinde kandaki insülin seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olan kabak çekirdeği kullanılabilir.

6. Uykuyu düzenler

uyku

Kabak çekirdeğinin uyku hormonu üretimini tetikleyen bir etkisi olduğu bilinmektedir. Yatmadan birkaç saat önce tüketilen 1 avuç kabak çekirdeği daha kolay uykuya dalmaya yardımcı olur ve uyku kalitesini artırır.

7. Menopozun yan etkilerini azaltır

menopoz

Kabak çekirdeği menopoza giren kadınlar için kurtarıcı niteliğindedir. Vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olarak gün içindeki sıcak basmasını en aza indirir. Ayrıca kasık ağrılarına da iyi geldiği bazı kadınlar tarafından iddia edilmektedir.

8. Bağırsakları temizler

bağırsak

Bağırsaklarda belirli bir oranda bulunması gereken bakterilerin sayıca çoğalması sindirim sistemi için tehlike arz edebilir. Bağırsaklardaki bakteri miktarının sınırlandırılmasına yardımcı olan kabak çekirdeği ayrıca tenya gibi zararlı bağırsak bakterilerinin de yok edilmesine destek olur.

9. Karaciğer enzimlerini düzenler

karaciğer

Karaciğer vücudumuzdaki kimyasal tepkimeleri ve bu tepkimeler için oluşturulan enzimlerin üretilmesini sağlayan organdır. Karaciğerin düzgün enzim salgılayamaması çok ciddi sıkıntılara yol açabildiği gibi karaciğer yağlanması denilen kronik bir hastalığa dönüşüp tüm hayatınızı etkileyebilir. Kabak çekirdeğinin içeriğindeki mineraller karaciğerin ürettiği enzimlerin olması gerektiği sıklıkta üretilmesine yardımcı olur. Kabak çekirdeği karaciğer yağlanması yapar mı? Aksine kabak çekirdeği bu faydasıyla karaciğer yağlanmasının önüne geçer.

Karaciğer Yağlanması ile Alakalı Daha Detaylı Bilgiler İçin: Karaciğer Yağlanması Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

10. Çinko deposudur

çinko

Çinkoya vücudumuzdaki tepkimelerden hücre içinde görev yapan yapılara kadar birçok yerde ihtiyaç duyulur. Saç ve tırnak sağlığı için büyük önem arz etmektedir. Kabak çekirdeği ise çinkonun doğal depolarındandır. 100 gram kabak çekirdeği Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği günlük çinko ihtiyacının %20'sini karşılar.

Kabak Çekirdeği Nasıl Yapılır?

Kabak çekirdeğini hazır satın alabileceğiniz gibi kendiniz de yapabilirsiniz.

1. Bal kabağını kullandıktan sonra merkezinde bulunan çekirdekleri kenara ayırın.

2. Güzelce temizledikten sonra temiz bir kumaşın üzerine serip güneş gören bir yerde kurumaya bırakın.

3. Dilerseniz kuruyan kabak çekirdeklerini bir tavada kavurabilirsiniz.

Kabak çekirdeği çiğ mi yenmeli diye sorarsanız, bazı mineraller yüksek ısıda işlevlerini kaybettikleri için (tüm kuruyemişlerde olduğu gibi) kabak çekirdeklerini çiğ olarak tüketmek daha sağlıklıdır.

Kabak Çekirdeği Kabız Yapar mı?

Hayır, kabak çekirdeği su tutucu bir besin değildir. Dolayısıyla kabız yapmaz. Benzer şekilde kabak çekirdeği ishale iyi gelir mi sorusunun yanıtı da bu sebepten dolayı hayırdır.

Kabak Çekirdeği Gaz Yapar mı?

Hayır. Kabak çekirdeğinin böyle bir etkisi gözlemlenmemiştir.

Kabak Çekirdeğinin Zararları

  • Karpuz, kavuz, salatalık gibi meyvelere alerjisi olanların kabağa, dolayısıyla da kabak çekirdeğine alerjisi olması muhtemeldir. Böyle bir durumda mide bulantısı, baş dönmesi, deri kaşıntısı gibi alerjik reaksiyonlarla karşılaşılabilir.
  • Kabak çekirdeğinin içerisinde bulunan doğal siyanür günlük 1-2 avuç tüketimde sorun yaratmazken, bu miktarın düzenli olarak aşılması kalsiyum emilimine yol açabilir. Vücutta biriken siyanürün yarattığı sorunlar kabak çekirdeği zehirlenmesi sanılsa da bu sorunlar aslında aşırı tüketimden kaynaklanır.
  • Belirli oranda kabak çekirdeği tüketmek cilt sorunlarına iyi gelirken, aşırı miktarda kabak çekirdeği tüketimi ters teperek sivilcelerin iltihap toplamasına ya da siyah noktaların, bacaklardaki selülitlerin artmasına yol açabilir.
  • Kabak çekirdeği yağ yönünden zengin bir besindir. Bu yüzden fazla tüketildiğinde kilo alımına sebep olabilir.

Kabak Çekirdeği Mide Bulantısı Yapar mı?

Kabak çekirdeği sodyum yönünden çok zengin bir besindir. Aniden fazla sodyum yüklemesi vücutta mide bulantısı, baş dönmesi gibi yan etkilere sebep olduğu için benzer bir etki kabak çekirdeği tüketiminde de görülebilir.

Mide Bulantısı İle İlgili Detaylı Bilgi: Mide Bulantısı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Kabak Çekirdeği Tansiyonu Yükseltir mi?

Kısmen evet. Kabak çekirdeğinin fazla tüketimi zaman zaman tansiyon yükselmesini tetikleyebilir, ancak miktara dikkat edildiği sürece sorun teşkil etmez. Yine de yaşa bağlı olarak ortaya çıkan tansiyon hastlağına sahip olanların kabak çekirdeğinden uzak durması gerekir.

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