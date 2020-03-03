Kabak yemeği tarifi: Kıymalı ve zeytinyağlı kabak yemeği tarifleri

Pratik, hafif, doyurucu ve lezzetli bir yemeğe kim hayır diyebilir ki? İşte bu ifadenin tam karşılığını kabak yemeği tarifi ile verebiliriz. Yaz yemekleri arasında öne çıkan kabak yemeği, kıymalı ve zeytinyağlı olacak şekilde pişirilebilir. Kabak yemekleri sadece ocak üzerinde değil fırında da pişirilebilir. Bu şahane sebzeyle onlarca güzel tarif yapılabilir elbette. Biz bugün zeytinyağı kabak yemeği ve kıymalı kabak yemeği tariflerini paylaşacağız sizlerle. İşte karşınızda 2 farklı kabak yemeği tarifi.

KABAK YEMEĞİ TARİFİ: KIYMALI KABAK YEMEĞİ

Tabak tabak yeseniz bile midenizde rahatsızlık hissi yaratmayacak, kalorisi düşük kabak yemeği tarifi ile hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün geçirebilirsiniz. Kıymalı kabak yemeği nasıl hazırlanır diyorsanız lafı fazla uzatmadan tarifimizin detaylarına geçelim...

MALZEMELER

5 adet kabak

250 gram yağsız kıyma

6 kaşık sıvı yağ

Bir adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı salça

Tuz ve karabiber

KIYMALI KABAK YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak kabakları yıkayın.

Dilerseniz kabağı yıkadıktan sonra alacalı bir şekilde kabuklarını kesin. Kabağın kabuklarını soymadan da tarif için kullanabilirsiniz.