Kabak yemeği tarifi: Kıymalı ve zeytinyağlı kabak yemeği tarifleri

Pratik, hafif, doyurucu ve lezzetli bir yemeğe kim hayır diyebilir ki? İşte bu ifadenin tam karşılığını kabak yemeği tarifi ile verebiliriz. Yaz yemekleri arasında öne çıkan kabak yemeği, kıymalı ve zeytinyağlı olacak şekilde pişirilebilir. Kabak yemekleri sadece ocak üzerinde değil fırında da pişirilebilir. Bu şahane sebzeyle onlarca güzel tarif yapılabilir elbette. Biz bugün zeytinyağı kabak yemeği ve kıymalı kabak yemeği tariflerini paylaşacağız sizlerle. İşte karşınızda 2 farklı kabak yemeği tarifi.
Tabak tabak yeseniz bile midenizde rahatsızlık hissi yaratmayacak, kalorisi düşük kabak yemeği tarifi ile hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün geçirebilirsiniz. Kıymalı kabak yemeği nasıl hazırlanır diyorsanız lafı fazla uzatmadan tarifimizin detaylarına geçelim...
5 adet kabak
250 gram yağsız kıyma
6 kaşık sıvı yağ
Bir adet kuru soğan
2 diş sarımsak
2 su bardağı su
2 yemek kaşığı salça
Tuz ve karabiber
İlk olarak kabakları yıkayın.
Dilerseniz kabağı yıkadıktan sonra alacalı bir şekilde kabuklarını kesin. Kabağın kabuklarını soymadan da tarif için kullanabilirsiniz.
Kabakları geniş halkalar şeklinde ya da küp küp olacak şekilde doğrayın.
Soğanı yemeklik olarak doğrayın. Yayvan bir tencereyi ocağa alın. İçine sıvı yağı alın.
Orta ateşte yağı ısıtın. İçine yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip rengi pembeleşinceye kadar kavurun.
Soğanların rengi dönünce içine kıymayı ekleyin. Kıyma ve soğanı birkaç dakika kavurduktan sonra rendelediğiniz sarımsakları da tencereye ilave edin.
Tencereye 2 yemek kaşığı salçayı da koyun ve salçanın kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam edin.
Şimdi karışıma 2 bardak suyu da ekleyin. Son olarak kabakları ve baharatları tuzla birlikte karışıma edip tencerenin ağzını kapatın.
Kabaklar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Yemeği ılık bir şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
Malzemelerin pişirme önceliğini kesinlikle değiştirmemelisiniz. Kabağı en son ekleyin. Aksini yaparak ilk olarak eklediğiniz kabaklar maalesef eriyecektir. Kabak yemeğinin içine çok fazla su ilave etmeyin. Kabakların pişmesine yardımcı olacak kadar su eklemek yeterli olacak. Kabak yemeği çok fazla sulu olursa aroması da kaybolur. Kıymalı kabak yemeğini servis ederken üzerine kıyılmış dereotu serpiştirebilirsiniz.
5 adet kabak
2 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
4 adet domates
Bir yemek kaşığı pirinç
Bir çay bardağı zeytinyağı
Tuz
Üzeri için;
Sarımsaklı yoğurt
Kabak yemeği çeşitleri arasında en çok tercih edileni zeytinyağlı olanıdır. Yapılışı da oldukça pratiktir.
Kabakları yıkayın. Dilerseniz alacalı şekilde kabuklarını soyabilirsiniz.
Kabakları küp küp doğrayın.
Soğanları da yemeklik olacak şekilde doğrayın.
Tencereye zeytinyağı alın ve orta ateşte ısıtın.
İçine doğradığınız soğanları ekleyin. Pembeleşinceye kadar pişirin.
Soğanların hafif rengi değiştiğinde içine kabuklarını soyup küp şeklinde doğradığınız domatesleri ilave edin. Birkaç dakika domatesleri kavurduktan sonra ocağın altını kısın.
Tuzla birlikte küp şeklinde doğradığınız kabakları tencereye alın.
Üzerine pirinçleri de koyun. Son aşamada sadece yarım çay bardağı su da koyup tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakın.
Bütün malzemeler piştikten sonra yemeği ocaktan alabilirsiniz. Servis aşamasında kabak yemeğinin üzerine sarımsaklı yoğurt ve kıyılmış dereotu serpiştirebilirsiniz.
Zeytinyağlı kabak yemeği pişirirken içine çok çok az miktarda su ekleyin. Hatta hiç su eklemeden de gayet lezzetli bir şekilde pişirebilirsiniz. Kabak yemeğini kısık ateşte pişirmelisiniz.
Bir tabak kabak yemeğinin kalori oranı 55’tir. Diyet yapanlar için oldukça uygun bir tariftir. Hafif ve kalorisi düşük olan kabağı, kalorisi artmayacak şekilde birçok tarifte değerlendirebilirsiniz.
3 adet kabak
4 yemek kaşığı sıvı yağ
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı pul biber
Bir çay kaşığı kekik
Bir çay kaşığı kırmızı toz biber
İlk olarak kabakları yıkayın.
Sonrasında alacalı bir şekilde kabakları soyun.
Dilerseniz küp küp dilerseniz de kalın halkalar şeklinde dilimleyin.
Doğradığınız kabakları derin bir kabın içine alın.
Üzerine sıvı yağı, domates salçasını ve baharatları ekleyerek tüm malzemeleri harmanlayın.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Üzerine harmanladığınız malzemeleri dizin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
Servis aşamasında üzerine sarımsaklı yoğurt ve dereotu serpiştirebilirsiniz. Afiyet olsun...
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