Kabak yemeği tarifi: Yedikçe zayıflatan kabak yemeği nasıl yapılır?

Düşük kalorili bir yaz yemeği olan kabak yemeğinin en lezzetli hali karşınızda! Genelde kabak yemeği diyet yapanların tercih ettiği bir yemek olsa da aslında tadı son derece yerinde bir tariftir. Tadına bakmak istemeyeler bile bu tarif sayesinde kabak yemeğine aşık olacak ???? İşte karşınızda kabak yemeği tarifi.
6 adet kabak
2 adet küçük boy kuru soğan
Bir çay bardağı zeytinyağı
Bir adet domates
Bir yemek kaşığı pirinç
Yarım tatlı kaşığı domates salçası
2 su bardağı sıcak su
3 diş sarımsak
Bir çay kaşığı toz şeker
Tuz
Karabiber
Dereotu
Kabak yemeği tarifleri oldukça çeşitlidir. Kıymalı kabak yemeği, zeytinyağlı kabak yemeği, fırında kabak yemeği, dereotlu kabak yemeği, pirinçli kabak yemeği ve patatesli kabak yemeği en sık tercih edilen tariflerdendir. Kabak yemeği diyet tarifleri arasında da yerini alır. Son derece besleyici ve hafif bir yemektir.
Kabağın çekirdek kısımlarını çıkarttığınızda yemeğin sulanmasının önüne geçeceksiniz ve kabak yemeği tarifi lezzetini iki katına çıkartacaksınız. Kabakları çok kalın doğramamaya özen gösterin.
Kabak yemeği tarifinin yanına cacık çok yakışmaktadır. Dilerseniz kabak yemeğini bulgur pilavıyla da servis yapabilirsiniz.
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