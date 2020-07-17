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Kabak yemeği tarifi: Yedikçe zayıflatan kabak yemeği nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hafif ve sağlıklı yemeklerin başında gelen kabak yemeği tarifi, doğru bir reçeteyle hazırlandığında tadına doyum olmaz bir yemek oluyor. Üstelik bu yemek asla kilo aldırmıyor, sizi zayıflamaya teşvik ediyor!

Kabak yemeği tarifi: Yedikçe zayıflatan kabak yemeği nasıl yapılır?

Düşük kalorili bir yaz yemeği olan kabak yemeğinin en lezzetli hali karşınızda! Genelde kabak yemeği diyet yapanların tercih ettiği bir yemek olsa da aslında tadı son derece yerinde bir tariftir. Tadına bakmak istemeyeler bile bu tarif sayesinde kabak yemeğine aşık olacak ???? İşte karşınızda kabak yemeği tarifi.

KABAK YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

6 adet kabak
2 adet küçük boy kuru soğan
Bir çay bardağı zeytinyağı
Bir adet domates
Bir yemek kaşığı pirinç
Yarım tatlı kaşığı domates salçası
2 su bardağı sıcak su
3 diş sarımsak
Bir çay kaşığı toz şeker
Tuz
Karabiber
Dereotu

KABAK YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

  • İlk olarak soğanları soyun ve yemeklik olacak şekilde doğrayın.
  • Teflon tencereye yağı koyun ve ısıtın. Yağ tamamen ısındığında içine soğanları atın ve pembeleşinceye kadar tencerede kavurun.
  • Soğanların rengi döndüğünde içine salçayı ekleyin ve kokusu çıkana kadar pişirin.
  • Domatesin kabuğunu soyun ve minik küpler halinde doğrayıp tencereye ilave edin.
  • Bir iki dakika sonra ince ince dilimlediğiniz sarımsakları da malzemelere ekleyin ve kavurma işlemine devam edin.
  • Kabakları orta uzunlukta küp şeklinde doğrayın.
  • Kabakları, tuzu, şekeri, yıkanmış pirinci ve karabiberi de tencereye ekleyin. Tüm malzemeleri güzel bir şekilde harmanladıktan sonra sıcak suyunu ilave edin ve tencerenin kapağını kapatın.
  • Kısık ateşte yaklaşık yarım saat pişirin.
  • Yemeği servis yaparken üzerine ince ince kıyılmış dereotu serpiştirin.

KABAKLA YAPILAN YEMEKLER

Kabak yemeği tarifleri oldukça çeşitlidir. Kıymalı kabak yemeği, zeytinyağlı kabak yemeği, fırında kabak yemeği, dereotlu kabak yemeği, pirinçli kabak yemeği ve patatesli kabak yemeği en sık tercih edilen tariflerdendir. Kabak yemeği diyet tarifleri arasında da yerini alır. Son derece besleyici ve hafif bir yemektir.

KABAK YEMEĞİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Kabağın çekirdek kısımlarını çıkarttığınızda yemeğin sulanmasının önüne geçeceksiniz ve kabak yemeği tarifi lezzetini iki katına çıkartacaksınız. Kabakları çok kalın doğramamaya özen gösterin.

KABAK YEMEĞİ YANINA NE YAKIŞIR?

Kabak yemeği tarifinin yanına cacık çok yakışmaktadır. Dilerseniz kabak yemeğini bulgur pilavıyla da servis yapabilirsiniz.

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