Kabaktepe aday olmayacağını açıkladı! AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oluyor

AK Parti'nin 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde değişim yaşanacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda İl Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

"ŞİMDİDEN TEBRİK EDERİM"

Kabaktepe, AK Parti'nin, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları kurmaya, bu kongre sürecinde de devam edeceğini belirtti.

Kabaktepe, şunları kaydetti:

"8 Şubat'ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde, İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanı'mızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…"

YENİ BAŞKAN ÖZDEMİR OLACAK

Kabaktepe'nin adaylık açıklamasının ardından yerine gelecek isim ise belli oldu. AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı'nın Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in olacağı öğrenildi.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek Lisans eğitimini, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” üzerine yaptı. Özdemir, Siyasete AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladı ve 2007-2013 yılları arasında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Aynı dönemlerde, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları’nın Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda da görev aldı.

Aktif siyasetin yanı sıra bölgemizdeki jeostratejik gelişmelere yönelik okumalar yapan Abdullah Özdemir, Türkiye’nin önemli düşünce kuruluşlarından SETA’nın programı kapsamında Washington’a giderek “Uluslararası ve Orta Doğu Siyaseti” üzerine eğitim aldı.

Abdullah Özdemir, gençlik teşkilatı kademelerindeki görevlerinin ardından 2014 yılında AK Parti’den İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi seçildi ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. İstanbul’un trafik ve ulaşım sorunları ve çözümlerine dair pratik ve teorik çalışmalar yaptı.

Abdullah Özdemir, önceki dönem Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’nın istifası üzerine 15 Nisan 2022 tarihinde Bağcılar Belediyesi Meclisi’nde yapılan oylamayla Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçildi ve Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından biri oldu. 31 Mart 2024 Bağcılar belediye seçim sonuçlarına göre, AK Parti adayı Abdullah Özdemir oyların yüzde 55,4’ünü alarak Bağcılar belediye başkanı seçilmişti. CHP’nin adayı Cem Kılıç ise yüzde 32,9 oranında oyda kalmıştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır