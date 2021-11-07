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Kabaktepe'den İBB'nin kararına sert tepki: Faturalara yüzde 20 gizli zam yapıldı

07.11.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin meclis kararı olmadan ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’ uygulamasını iptal etmesine sert tepki gösterdi. Uygulamanın iptaliyle İstanbulluların su faturalarına yüzde 20 oranında gizli zam yansıdığını belirten Kabaktepe ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’ uygulamasının devamı için bu ay yapılacak İSKİ Genel Kurulu’nda teklif vereceklerini belirtti.

Kabaktepe'den İBB'nin kararına sert tepki: Faturalara yüzde 20 gizli zam yapıldı

İBB Meclisi, AK Parti Grubu’nun teklifiyle, BM'nin Temel İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’ kabul edilerek yürürlüğe girmişti. 2019 yılında kabul edilen uygulama kapsamında İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olmuştu. İBB’nin bu uygulamayı iptal etmesiyle İstanbulluların su faturasına yüzde 20 gizli zam yansıdı.

“SU FATURALARINA YÜZDE 20 GİZLİ ZAM YAPILDI”

İBB’nin iptal kararına karşı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den müjdeli bir haber geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uygulamanın devam etmesi için Kasım ayı İSKİ Genel Kurulu’nda teklif vereceklerini söyleyen Kabaktepe, “AK Parti Grubumuzun teklifiyle İBB Meclisi’nde kabul edilen ‘İnsani Su Kullanım Hakkı’nın meclis kararı olmadan kaldırılması hukuka aykırıdır. Hem hukuksuz bir işlem yapılmış hem de vatandaşın faturasına yüzde 20’lik gizli zam yansımıştır. Seçim döneminde bol keseden indirim vadedenler seçimden sonra her 2-3 ayda bir su zammı talebiyle meclise geldiler. CHP’li yönetimin tutmayan hesaplarını, bütçe yönetimindeki beceriksizliklerini millete fatura etmelerine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“UYGULAMANIN DEVAMI İÇİN TEKLİF VERECEĞİZ”

İnsani Su Kullanım Hakkı uygulamasının devam etmesi yönündeki teklifi Kasım ayı İSKİ Genel Kurulu’nda gündeme alacaklarını vurgulayan Kabaktepe, “İBB yönetimi, İnsani Su Kullanım Hakkı uygulamasının iptali için geçtiğimiz Haziran ayı meclisinde de teklif vermişti. Cumhur İttifakı ise uygulamanın devam etmesi yönünde teklif vererek her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olması yönünde karar çıkmasını sağlamıştı. Şimdi ise meclis kararı olmadan aldıkları iptal kararına karşılık uygulamanın devam etmesi için Kasım ayı İSKİ Genel Kurulu’nda teklif vereceğiz. Böylece vatandaşların faturalarına yansıtılan yüzde 20 gizli zam da ortadan kalkacak” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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