HABER

Kabartılması için gönderilen yastıktan altın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

Aydın’ın Buharkent ilçesinde kabartılması için yorgancıya gönderilen bir yastığın içinden altın çıktı.

Kabartılması için gönderilen yastıktan altın çıktı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde kabartılması için yorgancıya gönderilen bir yastığın içinden altın çıktı. Yorgancı yastığın sahibini arayarak altınlarını teslim ettikten sonra yastığın yünlerini kabarttı. Yastığın sahibinin yıllar önde yatırım amacıyla altınları yastığa sakladığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre; yorgancılık yapan eşini mesai saatleri dışında yardımcı olan ambulans şoförü Kemal Kaya, dükkanına kabartılması için getirilen bir yastığı açtığında çok sayıda altınla karşılaştı. Şaşıran yorgancı hemen yastığın sahibi Mustafa Demir’i arayarak dükkana gelmesini istedi. Dükkana gelen Mustafa Demir’e altınları teslim eden yorgancı daha sonra yastığın yünlerini kabarttı.
Uzun süredir bu işi yapan eşine yardımcı olduğunu ve daha önce de bu tür vakalarla karşılaştığını belirten Kemal Kaya, “İlçede tanıdığımı Mustafa Kaya arkadaşımız kabartılması için yastık getirdi. O esnada başka işimiz olduğu için yastığı bir kenara bıraktık. Sırası gelince işi yapmak için yastığı açtığımızda altınlarla karşılaştım. Daha önce de bu tür olaylarla karşılaştık ama bu defa daha fazla altınla karşılaştım. Yastığın sahibi Mustafa Kaya geçirdiği bir kaza sonucu engelli kalan bir arkadaşımızdı. Hemen aradım yastıktan çıkan altınları teslim ettim. Sanırım altınlar zamanında saklanıp unutulmuş” diye konuştu.
Kaya ailesinin bu davranışı takdir toplarken, olması gerekeni yaptıklarını belirten Kemal, “Kilo ile de altın çıksa bize ait olmayan hiçbir şeye elimizi sürmeyiz” dedi.

Kabartılması için gönderilen yastıktan altın çıktı

Kabartılması için gönderilen yastıktan altın çıktı

İşte korkutan depremin sesi!İşte korkutan depremin sesi!
1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'de kötümser ve karamsar bir kesim var (2)TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'de kötümser ve karamsar bir kesim var (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Son dakika! İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Yalova'da vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Vahşet! Tartıştığı eşini boğazını kesti

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Depreme yönelik hayat kurtaran uyarılar

Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Görüntüler ortaya çıktı

Korkunç! Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.