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Kabartma harfler ve işaret diliyle Kuran öğrendiler-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 15:56 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen kursta görme engelli çocuklar Braille alfabesiyle kabartılmış harflere dokunarak, işitme engelli çocuklar ise işaret diliyle Kuran-ı Kerim'i öğrendi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen kursta görme engelli çocuklar Braille alfabesiyle kabartılmış harflere dokunarak, işitme engelli çocuklar ise işaret diliyle Kuran-ı Kerim'i öğrendi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından işitme ve görme engellilerin de Kuran-ı Kerim'i öğrenebilmesi amacıyla kurs açıldı. 4 yıldır uygulanan proje kapsamında Otogar Camii'nde 150 engelli, dini bilgiler ve Kuran-ı Kerim eğitimi aldı. Gündüz çocukların akşam ise yetişkin engellilerin eğitim gördüğü kursun son öğrencileri, 10 engelli çocuk oldu. İşitme ve görme engelli çocuklar katıldıkları kursta Kuran eğitiminin yanında dini bilgiler de öğrendi. Görme engelli çocuklar Arapça harflerin kabartma şekilde basıldığı Braille alfabesiyle (Körler alfabesi) hazırlanmış Kuran'ı dokunarak, işitme engelli çocuklar ise işaret diliyle öğrenmeye çalıştı. Kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler ödüllendirildi.

'ÇOK MUTLU VE SEVİNÇLİYİZ'

İl Müftü Yardımcısı Muhammet Ali Özer, kursun açılması için çok sayıda talep geldiğini söyledi. Özer, "Burayı tamamen engelli öğrencilerimize ayıralım istedik. Bu kursumuz yaz ve kış olarak 2 periyot şeklinde devam ediyor. Sona eren yaz kursumuzda kız ve erkek olmak üzere 10 öğrencimiz var. Bunların bir kısmı işitme bir kısmı görme engelli. Allah bu kişileri bu şekilde imtihan etmiş. Onların bir yönü az olduğu için diğer yönleri daha fazla gelişmiş oluyor. Aynur isminde bir kız öğrencimiz var görme engelli, şu anda hafızlığa başladı. Birinci dönüşü bitirdi. 600 sayfalık Kuran-ı Kerim'i her bir cüzünden birer sayfayı ezberledi. Bu da 30 cüz olduğuna göre en az 30 sayfa ezberlemiş oldu. Bu daha yeni başladı. Bu da hocalarımızın ve öğrencilerimizin gayretini gösteriyor. Bu manada biz çok mutlu ve sevinçliyiz" dedi.

150 ENGELLİ EĞİTİM GÖRDÜ

Engelli çocukların eğitiminde görevli müezzin kayyım İsmail Aydın da 2014 yılında müftülük içinde açılan kursta eğitim aldığını daha sonra da engellilere yönelik eğitimler vermeye başladıklarına dikkati çekti. Engelli bireylerle vakit geçirerek kendilerini bu yönde geliştirdiklerinden bahseden Aydın, kursların 4 yıldır devam ettiğini aktardı. Aydın, "Şu ana kadar 150 kursiyere eğitim verdik. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir projesi var. Engellilerin müsait oldukları zamanda kurs saatlerini biz belirliyoruz. Bu anlamda 2018 yaz Kuran kursları dönemine engelli öğrencilerimize sabahtan ders yaptık. Öğleden sonraları işitme engelli kardeşlerimize derslerimizi gerçekleştirdik. Mesai saatinden sonra gerek görme engelli gerek işitme engelli yetişkinlere yönelik derslerimiz devam ediyor" diye konuştu.

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