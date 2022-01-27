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Kabaş'ın avukatı Adalet Bakanı Gül hakkında suç duyurusunda bulundu

27.01.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı, "Herkes konuşsa bile susması" gerektiğini ifade ettiği Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kabaş'ın avukatı Adalet Bakanı Gül hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, Perşembe günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Herkes konuşsa bile susması gereken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuşunca Sedef Kabaş'ın özgürlüğü haksız ve hukuksuz kararlarla elinden alındı" diyerek müvekkili adına Bakan Gül hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Gazeteci Sedef Kabaş hakkında, katıldığı bir televizyon programında kullandığı "Şu meşhur bir söz vardır; 'Taçlanan baş akıllanır' diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş bir hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur, denir. Yani tam tersini ifade eder" ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Kabaş 22 Ocak'ta sabaha karşı İstanbul'daki evinden gözaltına alınmış ve ardından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

22 Ocak sabahı Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Gül de paylaşımında "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Avukat Poyraz, müvekkilinin tutuklanmasına Bakan Gül'ün bu paylaşımının "Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini" gerekçe göstererek itiraz etmişti. İtiraz dilekçesini değerlendiren İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi ise Kabaş'ın tutuklanmasına yönelik itirazı, "kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı" gerekçesiyle reddetmişti.

DW / DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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