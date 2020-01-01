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  4. Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama

Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 21:57 | Son Güncelleme

Bir iş makinesinin tramvaya enerji sağlayan katener hattına zarar vermesi nedeniyle seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılabiliyor

İSTANBUL (AA) - Kabataş-Bağcılar tramvay hattının katener sistemindeki arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Beyazıt İstasyonu yakınlarında, bir iş makinesi araçlara enerji iletiminin yapıldığı katener hattına zarar verdi.

Söz konusu arıza nedeniyle hatta aksayan seferler, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandı.

Beyazıt-Yusufpaşa istasyonları arasındaki ulaşım ise İETT otobüsleriyle sağlanıyor.

Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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