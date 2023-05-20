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Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı

20.05.2023 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, Bağcılar- Sultanahmet seferi yapan tramvay raydan çıktı. Kaza nedeniyle Sultanahmet ve Karaköy istasyonları arasında tramvay seferleri tek yönden kontrollü olarak sağlandı.

Kabataş-Bağcılar tramvayı raydan çıktı

Kabataş-Bağcılar Hattı'nda tramvayın raydan çıkması dolayısıyla seferler aksadı.

Kabataş istikametine seyir halinde olan tramvay, Sultanahmet ile Gülhane durakları arasındaki virajda raydan çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen teknik ekipler çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Sultanahmet ile Sirkeci arasında bir süre sefer yapılamazken, incelemeler sonrası Bağcılar yönündeki seferler kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Sultanahmet, Sirkeci ve Gülhane duraklarında turist ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. (AA)

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