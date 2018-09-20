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Kabataş Erkek Lisesi bahçesinde yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:25 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'TA Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesindeki sinema salonunun çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Zeki GÜNAL - Özgür EREN - Ramazarn EĞRİ - İSTANBUL,(DHA)
BEŞİKTAŞ'TA Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesindeki sinema salonunun çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Beşiktaş'ta Kabataş Erkek Lisesi'nin bahçesindeki sinema salonunun çatısında saat 16.20 sıralarında yangnı çıktı. Tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangına müdahale için Beşiktaş, Beyoğlu, İstinye ve Şişli itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangının ilk anları DHA kamerasına saniye saniye yansıdı. Anadolu yakasında da görüntülendi. Yangın nedeniyle Çırağan Caddesi trafiğe kapatıldı. Yolda trafik younluğu oluştu. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.

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