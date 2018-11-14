Kabataş Erkek Lisesi'nden Başkan Erdoğan'a teşekkür

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bulunan Kabataş Erkek Lisesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve camiası olarak, 'Galiçya Şehitlerimiz' hatırasına Çekya, Macaristan ve Polonya’ya düzenleyeceğimiz ziyaretlere sponsorluk desteği sunulması talimatı vermesinden dolayı çok teşekkür ederiz." denildi.

Lisenin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Eylül'de eğitim-öğretim dönemi açılışı vesilesiyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da içerisinde bulunduğu bir heyetle okullarını teşrif ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, lisenin Uzak Doğu Asya ve Dünya Projesi üyesi öğrencilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Galiçya Şehitlerimiz hatırasına Macaristan, Polonya ve Çekya'ya gerçekleştirmek istedikleri ziyaretlerle ilgili destek talebini içeren mektubu" elden takdim ettiği aktarılarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız bahsi geçen mektubu okumuş ve 1. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı toprakları dışında en çok şehit verdiğimiz cephe olan Galiçya Cephesi’nde şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi ziyaret etmemiz adına her ülkeye 12'şer kişi olmak üzere heyetimiz için gerekli talimatları vermiştir. Cumhurbaşkanlığı makamının talimatı üzerine THY tarafımıza 36 bilet tahsis etmiş ve TİKA da konaklama sponsorumuz olmuştur." ifadeleri kullanıldı.