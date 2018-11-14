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Kabataş Erkek Lisesi'nden Başkan Erdoğan'a teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

Kabataş Erkek Lisesi: -"Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve camiası olarak 'Galiçya Şehitlerimiz' hatırasına Çekya, Macaristan ve Polonya’ya düzenleyeceğimiz ziyaretlere sponsorluk desteği sunulması talimatı vermesinden dolayı çok teşekkür ederiz"

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bulunan Kabataş Erkek Lisesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve camiası olarak, 'Galiçya Şehitlerimiz' hatırasına Çekya, Macaristan ve Polonya’ya düzenleyeceğimiz ziyaretlere sponsorluk desteği sunulması talimatı vermesinden dolayı çok teşekkür ederiz." denildi.

Lisenin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Eylül'de eğitim-öğretim dönemi açılışı vesilesiyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da içerisinde bulunduğu bir heyetle okullarını teşrif ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, lisenin Uzak Doğu Asya ve Dünya Projesi üyesi öğrencilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Galiçya Şehitlerimiz hatırasına Macaristan, Polonya ve Çekya'ya gerçekleştirmek istedikleri ziyaretlerle ilgili destek talebini içeren mektubu" elden takdim ettiği aktarılarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız bahsi geçen mektubu okumuş ve 1. Dünya Savaşı esnasında Osmanlı toprakları dışında en çok şehit verdiğimiz cephe olan Galiçya Cephesi’nde şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi ziyaret etmemiz adına her ülkeye 12'şer kişi olmak üzere heyetimiz için gerekli talimatları vermiştir. Cumhurbaşkanlığı makamının talimatı üzerine THY tarafımıza 36 bilet tahsis etmiş ve TİKA da konaklama sponsorumuz olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

-Gelecek yıl planlanan ziyaretler

Gelecek yıl, 12-19 Ocak'ta Çekya, 17-24 Mart'ta Macaristan ve 10-17 Haziran'da Polonya'ya ziyaret planlandığı kaydedilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Okulumuz tarafından 24 Kasım 2016 tarihinde başlatılan Kabataş Uzak Doğu Asya ve Dünya Projesi sadece Türkiye ve Uzak Doğu Asya ülkeleri değil aynı zamanda Türkiye ve dünyanın diğer ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeye katkı sunmayı hedeflemektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde eğitim-öğretime başlayan lisemizin birçok mensubu ve mezunu başta Balkan savaşları olmak üzere Çanakkale Muharebeleri ve çeşitli cephelerde son olarak da Kurtuluş Savaşı’nda vatanları için savaşmış şehitlik ve gazilik mertebelerine kavuşmuşlardır. Kabataş Uzak Doğu Asya ve Dünya Projesi’nin, 3. maddesi Balkan, Çanakkale, l. Dünya Savaşı’nda çeşitli cepheler ve Kurtuluş Savaşı'na iştirak edip şehit düşen Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerimizin ve şanlı tarihimiz boyunca şehit düşen atalarımızın hatıralarını en güzel şekilde öğrencilerimize aktarmayı içermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve camiası olarak, 'Galiçya Şehitlerimiz' hatırasına Çekya, Macaristan ve Polonya’ya düzenleyeceğimiz ziyaretlere sponsorluk desteği sunulması talimatı vermesinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu vesileyle, 1.Dünya Savaşı’nın bitiminin 100. yılına denk gelen Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu toprakları bize vatan kılmak için tarihimiz boyunca mücadele eden tüm gazilerimiz ile şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Bu vatan ve millet size minnettardır."

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Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Galiçya Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı

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