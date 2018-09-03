Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

“Martı Projesi” olarak bilinen “Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi” projesinin iptal edildiği öne sürüldü.
Politeknik’in iddiasına göre, projenin Fındıklı’daki tanıtım ofisinde bulunan İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) çalışanı, martı şeklindeki iskele ve yeraltı galerileri projesinin iptal edildiğini, peyzaj çalışmalarının ardından meydanın açılacağını belirtti.
Proje alanında mart ayından bu yana tek bir çivi bile çakılmadığı belirtilmiş, havadan görüntülenen ve işçilerin olmadığı şantiye alanında herhangi bir çalışmanın olmadığı kaydedilmişti.
Son olarak, İBB yetkilileri çalışmaların deniz tarafında tamamlandığını, kara tarafında ise kurul onayının beklendiğini belirtmişti. Bölgede sadece Kabataş-Mahmutbey metro hattıyla ilgili çalışmanın olduğu ifade edilmişti.
Proje kapsamında denize çakılan kazıklarla, yaklaşık 650 metre boyunda 20 metre eninde bir alan İstanbul Boğazı’ndan alınarak kara haline getirilmişti.
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