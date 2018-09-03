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Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 22:06 | Son Güncelleme

İstanbul Kabataş'ta inşaatı devam eden ve “Martı Projesi” olarak bilinen “Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi” projesinin iptal edildiği öne sürüldü.

Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?

“Martı Projesi” olarak bilinen “Kabataş Meydan ve Transfer Merkezi” projesinin iptal edildiği öne sürüldü.

Politeknik’in iddiasına göre, projenin Fındıklı’daki tanıtım ofisinde bulunan İstanbul büyükşehir belediyesi (İBB) çalışanı, martı şeklindeki iskele ve yeraltı galerileri projesinin iptal edildiğini, peyzaj çalışmalarının ardından meydanın açılacağını belirtti.

MART AYINDAN BERİ ÇİVİ ÇAKILMADI

Proje alanında mart ayından bu yana tek bir çivi bile çakılmadığı belirtilmiş, havadan görüntülenen ve işçilerin olmadığı şantiye alanında herhangi bir çalışmanın olmadığı kaydedilmişti.

13 BİN METREKARE DOLGU YAPILDI

Son olarak, İBB yetkilileri çalışmaların deniz tarafında tamamlandığını, kara tarafında ise kurul onayının beklendiğini belirtmişti. Bölgede sadece Kabataş-Mahmutbey metro hattıyla ilgili çalışmanın olduğu ifade edilmişti.

Proje kapsamında denize çakılan kazıklarla, yaklaşık 650 metre boyunda 20 metre eninde bir alan İstanbul Boğazı’ndan alınarak kara haline getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kabataş martı proje Iskele

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