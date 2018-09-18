Kabataş Lisesi'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreni

"Hz. Ali efendimizin kendisine ithaf edilen şu hikmetli söz tam da bu gerçeği ifade ediyor. Hz. Ali -Radıyallahu anh- çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacağa çağa göre yetiştirin buyuruyor. Tek yönlü bir eğitim-öğretim yerine, zengin öğrenme ortamlarının gündeme geldiği, sıra dışı modellerin tartışıldığı günümüzde bizim de artık daha farklı projeleri gündemimize almamız gerekiyor. Eğitim-öğretim sistemimizi çocuklarımıza öz güven duygusu kazandıracak, atılım ruhu aşılayacak, pergelin bir ayağını değerlerimize ve ülkemize sabitleyip, diğer ayağıyla tüm dünyayı dolaşacak şekilde inşa etmeliyiz. Çocuklarımızı belli kalıplara göre formatlamak yerine, yaradılıştan sahip oldukları, Allah'ın onlara lütfu olan özelliklerini keşfettirecek biçimde evlatlarımıza yaklaşmalıyız."

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün sınıflarımızdaki temel sorun dikkat ve konsantrasyon eksikliğidir. Evlatlarımızın çoğu bedenen sınıftalar ancak zihnen başka yerdeler. Zira çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız." dedi.

"Bugün sınıflarımızdaki temel sorun dikkat ve konsantrasyon eksikliğidir. Evlatlarımızın çoğu bedenen sınıftalar ancak zihnen başka yerdeler. Zira çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız." diyen Erdoğan, bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu durumu değiştirecek, öğrencilerimizin sınıfa, derse, okuldaki aktivitelere ilgisini en üst düzeye çıkaracak yenilikleri süratle uygulamaya koymalıyız. Özellikle mesleki eğitimle iş hayatını birleştirecek projelere ivme kazandırmamız önem arz ediyor. İş tam anlamıyla ancak işte öğrenilir. Pratiğe dökülmeyen her bilgi bir müddet sonra unutulmaya mahkumdur. Bu açıdan Milli Eğitim Bakanlığımızın turizm meslek liseleri, sağlık meslek liseleri, motor meslek liseleri gibi bütün meslek okullarımızda okuyan öğrencilerimize pratik kazandırmayı amaçlayan çalışmalarını son derece önemsiyorum. Aynı şekilde Organize Sanayi Bölgelerinde açılan meslek liseleriyle de aynı neticeyi elde etmeyi hedefliyoruz."

Dünyanın ileri teknolojiye sahip ülkelerinde benzer sistemin hayata geçirildiğini aktaran Erdoğan, "Dünyada artık gelişmiş ülkelerde, bilgisayar teknolojilerinin ileri aşamalara geldiği ülkelerde bu tür organize sanayi bölgelerinin içerisinde meslek liselerini görürsünüz. Yarım gün orada teoriyi alır sonra belli de bir ücretle gelir oradaki diyelim ki Samsung'un fabrikasında üretime katılır. Bizim bunu aynen yapmamızın önünde bir mani yok. Aynen bunları yapacağız. Bu uygulamanın faydalarını inşallah her alanda göreceğimize inanıyorum." diye konuştu.

(Sürecek)

