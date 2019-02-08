"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi"nde çalışmalar yeniden başladı -2

Ali AKSOYER-Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi"nde çalışmalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan revizenin ardından yeniden başladı. Proje revize edilmeden önce terminal binası "martı" şeklinde planlanması nedeniyle kamuoyunda "martı projesi" olarak biliniyordu. Yeni projeye göre terminal binaları Osmanlı tarihi ve geleneksel mimariden esinlenerek inşa edilecek.

‘Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi Projesi’ne 2009 yılında temel atılarak başlanmıştı. Bir süre önce de projede revize yapılması için çalışmalar durdurulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan plan revizesinin ardından alandaki çalışmalara yeniden başlandı. Yeni projede ilk etapta şehirlerarası terminal binası ve şehir hatları seferlerinin yapılacağı iki ayrı iskele hizmet vermeye başlanacak. Projenin ikinci etabında ise 20 bin metrekare meydanın altında iki katlı otopark yapılacak. İkinci etabın 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.