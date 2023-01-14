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  4. Kabataş’ta bir grup, taksiciye sopalarla böyle saldırdı

Kabataş’ta bir grup, taksiciye sopalarla böyle saldırdı

14.01.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Kabataş’ta akşam saatlerinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir grup ellerindeki sopalarla taksiciye saldırdı. Öfkelenen grup üyelerinin taksi sürücüsüne saldırdığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Beyoğlu Kabataş’ta dün akşam saatlerinde iddiaya göre yol verme nedeniyle trafikteki sürücüler arasında tartışma yaşandı. Sürücüler arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari araç içerisinde bulunan kişiler tartıştıkları taksi sürücüsünün önünü keserek durdurmak istedi. Öfkeli grup üyeleri daha sonra ellerindeki sopalarla taksi sürücüsünü darp ederek taksiye zarar verdi. Grup üyeleri bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Trafikte yaşanan tartışma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde araçtan inen şahısların taksi sürücüsünü darp ettiği ve ellerindeki sopalar ile taksiye zarar verdikleri görülüyor.

(İHA)

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Kabataş kavga

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