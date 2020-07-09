Kabataş'ta resim üzerine 'asılmış adam' çizen graffiti sanatçısı hakim karşısına çıktı

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ömürcan İ. avukatıyla katıldı. Duruşmaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında izleyici ve basın mensupları alınmadı. Kimlik tespitinde yüksek lisans mezunu, graffiti sanatçısı olduğunu ve işsiz olduğunu belirten sanık Ömürcan İ., Instagram hesabının kendisine ait olduğunu ve bu hesapta Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı resimlerin bulunduğunu söyledi.

"BÜTÜN AMACIM İNTİHAR EDEN İNSANLARI ANLATMAK"

Ömürcan İ. "Sokak sanatçısıyım, bunları graffiti sanatı olarak yaptım. Uzunca zamandır ekonomik sıkıntı çekmekteyim. Salgın hastalık beni etkiledi, insanları değerlendirmek istedim. Kendimi bu insanlara yakın hissettiğim için onlara yankı olmak istedim. Kabataş tramvay durağında bulunan pano üzerindeki Türk Bayrağının ay yıldızına asılı gölge bir insan siluetini ben çizdim. Bütün amacım pandemi öncesindeki intihar eden insanları anlatmaktır. Çünkü bu insanların hayat hikayeleri benimkine benzemektedir. Suç işleme kastım yoktur, beraatimi isterim" dedi. Sanık avukatı da "Müvekkilimin siyasetle ilgisi yoktur. Toplumda intihar olayları artıyorsa sanatçıları bunu tabii ki işlemeli" diyerek beraat talebinde bulundu.