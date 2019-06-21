HABER

Kabataş'ta denizde ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 13:07 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Kabataş'ta denizde bir erkek cesedi bulundu.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Kabataş'ta denizde bir erkek cesedi bulundu. Deniz polisi tarafından sahile çıkarılan ceset yapılan incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kabataş'ta saat 10.15 sıralarında denizde, iskele açıklarında ceset gören vatandaşlar olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi, iskelenin 200 metre açıklarında bir erkeğe ait cesedi tekneye aldıktan sonra karaya çıkardı. Üzerinde Selahattin Düzcen (69) adına kayıtlı kimlik çıkan cesedin üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir kesik ya da darp izine rastlanmadı. İncelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
İzmir'de sahte içki operasyonuİzmir'de sahte içki operasyonu
Kazada ağır yaralanan Sedef, kurtarılamadıKazada ağır yaralanan Sedef, kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.