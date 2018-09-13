Serpil KIRKESER - Şengüler YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) KABATAŞ'taki Martı Projesi'ne yönelik eleştirileri nedeniyle projenin mimarı Hakan Kıran'ın, "Mimarlık itibarını zedelediği" gerekçesiyle İnşaat Mühendisi Prof.Dr. Zerrin Bayrakdar hakkında açtığı bin TL'lik manevi tazminat davası reddedildi.

İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Davalı Zerrin Bayrakdar'ın avukatı Eren Can , "Müvekkilim davacının itibarını zedeler herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Kamusal bir projeyi eleştirmiştir. Beyanları ifade özgürlüğü kapsamındadır" diyerek davanın reddine karar verilmesini istedi. Davacı Hakan Kıran'ın avukatı da davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Verilen aranın ardından mahkeme, davanın reddine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Öte yandan Martı Projesi'nin mimarı Hakan Kıran, eleştirilerinde proje imarını ve itibarını zedeledikleri gerekçesiyle Zerrin Bayrakdar'ın yanı sıra Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nden Mücella Yapıcı, Cihan Uzun Çarşılı Baysal, İnşaat Mühendisi Ersin Kiriş hakkında da tazminat davaları açmıştı.

Görüntü dökümü:

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-Martı projesinin havadan çekilmiş görüntüleri (ARŞİV)

