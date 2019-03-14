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Kabataş'tan seferler başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 17:27 | Son Güncelleme

Şehir Hatları, yarından itibaren Kabataş'tan Adalar ve Boğaz hattına düzenli seferlere başlayacak - Terminal binasının "Martı" tasarımı iptal edilirken, Osmanlı mimarisinde terminal binaları yapılacak

İSTANBUL (AA) - Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi'nin ilk etabı tamamlanırken, Şehir Hatları, yarından itibaren Kabataş'tan Adalar ve Boğaz hattına seferlere başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklamasına göre, Şehir Hatları AŞ’nin kullanacağı 708 metrekarelik geçici terminal binası (iskele) ile sefer yapılacak ve gemi bağlanacak 2 iskelenin inşaatı bitirildi.
3 ayrı yolcu salonu, iskele amirliği, personel donatı alanından oluşan iskele binasına, sefer saatlerini gösteren dijital panolar, biletmatik ve turnikeler yerleştirildi.

2 yıl aradan sonra yarın başlayacak deneme seferleri Kabataş - Adalar yönünde sabah ve akşam pik saatlerde, gidiş yönünde ise Eminönü ve Kadıköy iskelelerine uğramalı olarak gerçekleştirilecek.

Kısmi olarak hizmete alınan Adalar hattında, hafta içi ve cumartesi günleri ilk sefer 06.35, pazar ve tatil günlerinde ilk sefer 07.15'te başlayacak. Gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden hatta son sefer 22.45 olarak belirlendi. 1-7 Nisan tarihleri arasında Adalar hattına 21.15 seferi de ilave edilecek.

Kabataş’tan Üsküdar ve Kadıköy seferlerine bir süre önce başlayan DENTUR ve TURYOL motorları da İBB'nin denetiminde seferlerine devam edecek.

- "Martı" tasarımı iptal

"Martı" şeklindeki terminal binası tasarımı iptal edilirken, klasik Osmanlı yapısı terminal binaları yapılacak.

Proje tamamlandığında Kabataş Meydanı; deniz araçları, Metro, Füniküler, tramvay, otobüs gibi toplu ulaşım sistemlerinin entegre olacağı bir transfer merkezi olacak.

Vapurdan inen yolcular, 1 kat inerek otoparka, 2 kat inerek Füniküler ve Metro istasyonları ile otoparkın 2. katına ulaşabilecek. Tramvaya ise meydandan binilebilecek.

Projenin ikinci etabının Ekim 2020’de tamamlanması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İBB Kabataş Meydanı transfer merkezi

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