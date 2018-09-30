Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferlerine iptal

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'deki fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Alınan bilgiye göre, bölgede devam eden ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arasında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Kabatepe'den Gökçeada'ya 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından yeniden başlatılacağını belirterek, diğer hatlarda ulaşımın normal olarak sağlandığını açıkladı.
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