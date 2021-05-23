Kabe'de hutbe veren imama saldıran kişinin Mehdilik iddia ettiği belirtildi

Suudi Arabistan'daki el-Vatan gazetesinde çıkan habere göre, Haremi Şerif'te hutbede imama saldırmaya kalkan bıçaklı saldırgan ilk incelemeler sonucu kendisinin beklenen Mehdi olduğunu iddia etti.

Saldırganın akli dengesi ve sağlık durumunun incelendiği belirtilen haberde, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İMAMIN KORUMALARI TARAFINDAN YAKALANMIŞTI

Kabe'de cuma günü hutbe sırasında imamın bulunduğu minbere saldırganca çıkma girişiminde bulunan kişi Kabe İmamı'nın korumaları tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın verdiği haberde, yakalanan kişinin sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldüğü kaydedilmişti. (AA-DHA)

