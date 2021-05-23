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  4. Kabe'de hutbe veren imama saldıran kişinin Mehdilik iddia ettiği belirtildi

Kabe'de hutbe veren imama saldıran kişinin Mehdilik iddia ettiği belirtildi

23.05.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü, Mekke'deki Haremi Şerif'te hutbe sırasında imama hücum etmeye kalkan bıçaklı saldırgan kendisinin Mehdi Muntazar olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Kabe'de hutbe veren imama saldıran kişinin Mehdilik iddia ettiği belirtildi

Suudi Arabistan'daki el-Vatan gazetesinde çıkan habere göre, Haremi Şerif'te hutbede imama saldırmaya kalkan bıçaklı saldırgan ilk incelemeler sonucu kendisinin beklenen Mehdi olduğunu iddia etti.

Saldırganın akli dengesi ve sağlık durumunun incelendiği belirtilen haberde, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimiKabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

İMAMIN KORUMALARI TARAFINDAN YAKALANMIŞTI

Kabe'de cuma günü hutbe sırasında imamın bulunduğu minbere saldırganca çıkma girişiminde bulunan kişi Kabe İmamı'nın korumaları tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın verdiği haberde, yakalanan kişinin sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldüğü kaydedilmişti. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kabe Suudi Arabistan

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