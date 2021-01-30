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Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 2 şüpheliye tutuklama, 2 şüpheliye ev hapsi talebi

30.01.2021 20:36 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklama, 2’si ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklama, 2’si ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti.

“Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım”
Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden H.K., “Bahse konu sergi sanat sergisidir. Bu serginin düzenleniş amacı Boğaziçi Üniversitesi’ne yeni atanan rektörü protesto etmek ve protesto eden arkadaşlarımıza destek olmaktır. Soruşturmaya konu resim, üniversitede düzenlenen 300 eserden bir tanesidir. Eseri yapıp, sergiye gönderen sanatçıyı tanımam. Bu sergiyi düzenleyen arkadaşların iletişim mailine gönderilmiş. Göndericinin kim olduğunu bilmiyorum. Eseri asıldığı yerden kaldırılması istendiğini duydum. Bunun üzerine ben de 100 sanatçıdan bir sanatçıyı ayırmamız eşitsizlik ifade edeceği için duruma karşı çıktım. Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” demişti.

“Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum”
Şüpheli S.N.B. ise ifadesinde, “Boğaziçi Üniversitesi’nin önünde resim sergisi düzenledik. Serginin amacı çeşitli konularda kendini ifade etme şansı dileyen herkesle iletişim kurmak ve onlara bir alan açabilmektir. Bu sergiyi herhangi bir kurum ya da kuruluşa bağlı olmadan düzenlendi. Soruşturmaya konu olan resim üniversitede düzenlenen yer alan 300 resimden sadece biri. Eseri yapıp sergiye gönderen sanatçıyı da tanımam. Tamamen anonimdir. Yerde olma sebebi de, sergiye gelen eser sayısının fazla olmasından ve yeterli asılacak yer bulunmamasından dolayı, vinil baskı olduğu için de yerde olmasından zarar göremeyeceği için içeriğine bakılmadan yerde sergilenmiştir. Eserler sergi üyeleri tarafından hiçbir ayrım ve yorum katılmaksızın sergilenmiştir. Bu sebeple eserin ifade etmiş olduğu düşünce bu üyelerden bağımsızdır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” diye belirtmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama’ suçundan 2’si tutuklama, 2’si ise ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Öte yandan ‘LGBTİ+’ isimli çalışma kulübünün odasında yapılan aramada, PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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