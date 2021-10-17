Suudi Arabistan’da Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi'nin bugünden itibaren tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmesinin ardından koronavirüs pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte Kabe'nin etrafındaki bariyerlerin ve Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı afişlerin kaldırıldığı duyuruldu.

Kaynak: İHA

