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Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı

17.10.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'da koronavirüs pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı

Suudi Arabistan’da Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi'nin bugünden itibaren tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmesinin ardından koronavirüs pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı.

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Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte Kabe'nin etrafındaki bariyerlerin ve Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı afişlerin kaldırıldığı duyuruldu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kabe Suudi Arabistan
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