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Kabe örtüleri koleksiyonu ziyarete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 16:27 | Son Güncelleme

Yalova Kent Müzesi'nde açılan sergide, koleksiyoner iş insanı Bekir Kantarcı'nın 28 yılda biriktirdiği Kabe örtülerine ait parçaların yanı sıra surre alayı törenlerinden kalma sandıklar ve feraşet çantaları gibi emanetler izlenime sunuldu

Yalova'da, iş insanı Bekir Kantarcı'nın koleksiyonundaki parçalardan oluşan "Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Mukaddes Emanetler" isimli sergi açıldı.

Kent Müzesi'nde hazırlanan serginin açılış kurdelesini Yalova Valisi Muammer Erol ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile kesen Kantarcı, konuklara koleksiyonuyla ilgili bilgi verdi.

Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Kabe örtüsü parçalarını topladığını söyledi.

Bu uğraşının 28 yıl önce Suudi Arabistan'da yaşadığı günlerde başladığını belirten Kantarcı, "Aslında başlangıçta bir iki parçaya sahip olmak niyeti arzusuyla yola çıkılmış bu çalışmada şu an çok şükür 48'e yakın parçamız var. Zaman içinde çok değişik örtüler elimize geçmiş bulundu. Bunlardan tabii tarihi olanlar, Osmanlı dönemi, Mısır'da üretilenler, Suudi Arabistan'ın son 70-80 senesi içinde çok ciddi değişiklikten geçen farklı renklerdeki bazı parçalar. Sonuçta ortaya çok güzel bir koleksiyon çıktı." dedi.

Örtülerin yanı sıra Kabe hatıralarını da mümkün olduğunca toplamaya çalıştığını aktaran Kantarcı, surre alayı törenlerindeki sandıklar ve feraşet çantaları, Mekke'ye gönderilen hediyelerin sarıldığı parçaların, hatta bunları taşıyanların yolculuk sırasında kullandığı kaşıkların da sergide yer aldığını dile getirdi.

Yine 1900'lü yıllara ait bir zemzemliğin de sergide görülebileceğini ifade eden Kantarcı, "Bizdeki en eski Kabe örtüsü, üretimi, dokusu Osmanlı'ya geçmeden önceki yani 1706'nın hemen öncesine tekabül ediyor, 3-5 sene öncesine. Kahire'de üretilmiş olan, rengi koyu lacivert olan parça. Zaten 1706'dan sonra da İstanbul'da üretilmeye başlandı. Önce Sultanahmet'te, ardından Hereke'de fabrika kuruldu. Küçük bir atölye kuruldu ve Bursa'da da belli bir dönem içinde üretildi. O parçalardan da örnekler sergiledik. Özellikle kırmızı örtüler." diye konuştu.

İlk kez bir sergide koleksiyonunu gün yüzüne çıkardığını kaydeden Kantarcı, koleksiyonunu daimi bir müzede sergilemek istediğini sözlerine ekledi.

Sergi, 31 Mayıs Cuma gününe kadar görülebilecek.

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Bekir Kantarcı Kabe örtüleri Kent Müzesi sergi Yalova

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