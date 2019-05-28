Kabe örtüleri koleksiyonu ziyarete açıldı

Yalova'da, iş insanı Bekir Kantarcı'nın koleksiyonundaki parçalardan oluşan "Kabe Örtüleri ve Kabe Yolunda Mukaddes Emanetler" isimli sergi açıldı.

Kent Müzesi'nde hazırlanan serginin açılış kurdelesini Yalova Valisi Muammer Erol ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile kesen Kantarcı, konuklara koleksiyonuyla ilgili bilgi verdi.

Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Kabe örtüsü parçalarını topladığını söyledi.

Bu uğraşının 28 yıl önce Suudi Arabistan'da yaşadığı günlerde başladığını belirten Kantarcı, "Aslında başlangıçta bir iki parçaya sahip olmak niyeti arzusuyla yola çıkılmış bu çalışmada şu an çok şükür 48'e yakın parçamız var. Zaman içinde çok değişik örtüler elimize geçmiş bulundu. Bunlardan tabii tarihi olanlar, Osmanlı dönemi, Mısır'da üretilenler, Suudi Arabistan'ın son 70-80 senesi içinde çok ciddi değişiklikten geçen farklı renklerdeki bazı parçalar. Sonuçta ortaya çok güzel bir koleksiyon çıktı." dedi.

Örtülerin yanı sıra Kabe hatıralarını da mümkün olduğunca toplamaya çalıştığını aktaran Kantarcı, surre alayı törenlerindeki sandıklar ve feraşet çantaları, Mekke'ye gönderilen hediyelerin sarıldığı parçaların, hatta bunları taşıyanların yolculuk sırasında kullandığı kaşıkların da sergide yer aldığını dile getirdi.