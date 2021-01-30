Kâbe teması içeren resim nedeniyle 4 öğrenci gözaltında

Bir öğrenci savcılık tarafından serbest bırakıldı.İstanbul Valiliği Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 5 öğrencinin gözaltına alındığını 2 öğrencinin ise arandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada 29 Ocak 2021 Cuma günü rektörlük binası karşısına "Kâbe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması" içeren resim asıldığı ifade edildi. "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" fiilini işlediği gerekçesiyle beş öğrencinin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Savcılık talimatıyla bir öğrencinin serbest bırakıldığı, iki kişinin ise arandığı belirtildi.

Valilik açıklamasında "İslam Dininin mukaddes mekânı ve Müslümanların Kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz" ifadesi yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan ve protestoların başlamasına neden olan Prof. Dr. Melih Bulu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir grup kendini bilmez tarafından İslamiyetin kutsallarına saldırı hiç bir şekilde kabul edilebilir değildir. Bunun Boğaziçi değerlerinde asla yeri yoktur. Bu şuursuz saldırıdan sorumlu olanlar hakkında kapsamlı soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı resimde Kâbe üzerine şahmeran temalı bir figür ve resimin dört köşesine de LGBTİ+ bayrakları bulunuyor.

Geçmişte AKP'den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne Ocak ayı başında rektör olarak atanmasından bu yana üniversitede protestolar sürüyor.

DW/EC,JD

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