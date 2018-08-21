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Kabe'de bayram namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

Hac vazifesi için Mekke'de bulunan hacılar, bayram namazını Kabe'de kıldı

MEKKE (AA) - Hac farizası için Mekke'de bulunan hacılar, bayram namazını Kabe'de eda etti.

Kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2 milyon hacı, Arafat Vakfesi'ni tamamladıktan sonra Müzdelife'ye geçti.

Yatsı ve akşam namazlarını Müzdelife'de birleştirerek (cem-i tehir) kılmalarının ardından Mina'ya yürüyen hacılar, gece yarısı "cemerat" adı verilen şeytan taşlama bölgesine geldi.

Mina'da Akabe cemresinde (büyük şeytan) şeytan taşlama görevini yerine getiren hacılar, sabah erken saatlerde Kabe'ye ulaştı.

Kabe'de ziyaret tavafını tamamlayan hacılar, bayram namazını kıldı.

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Kabe'de bayram namazı

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