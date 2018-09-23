Kabe'nin hac mevsiminde bir kısmı kaldırılan örtüsü yeniden indirildi

MEKKE (AA) - Kabe'nin, korunma, temizlik ve herhangi bir zarara uğramaması için hac mevsiminde bir kısmı yukarı toplanarak kaldırılan örtüsü yeniden indirildi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Abdulaziz Kisve-i Şerif Kompleksi Genel Müdürü Ahmed bin Muhammed el-Mansuri, yaptığı açıklamada, Kabe örtüsünün hac mevsiminde kaldırılan kısmının yeniden indirildiğini ve şâzervânlara bağlanarak sabitlendiğini ifade etti.

Mansuri, indirilen kısmın, Kabe'nin örtüsünün korunma, temizlik ve herhangi bir zarara uğramaması için yaklaşık 3 metre kadar yukarı toplanan bölüm olduğuna işaret ederek, "Tavaf sırasında çok sayıda hacı adayı Kabe'ye dokunmak istiyor ve örtüye tutunuyor. Bu da Kabe'nin örtüsüne zarar veriyor. Bu nedenle hac mevsimi bitimine kadar Kabe'nin örtüsü yukarıya toplu şekilde bırakılıyor, hac mevsiminin ardından doğal haline dönüyor." dedi.

Kutsal topraklardaki hacı adaylarının, vakfe için Arafat'a çıktığı arife gününde değiştirilen Kabe'nin örtüsü hac farizasının bitimine kadar Kabe görünecek şekilde aralanıyor. 14 metre yüksekliğinde 45 metre genişliğinde olan ve 16 parçadan oluşan örtü, Mekke'de bir fabrikada üretiliyor. Toplam maliyeti 6 milyon dolara ulaşan Kabe örtüsünün yapımında yaklaşık 700 kilogram saf ipek ile 120 kilogram altın ve gümüş iplik kullanılıyor.

