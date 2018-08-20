MEKKE (AA) - Kutsal topraklardaki yaklaşık 2 milyon hacı adayının vakfe için Arafat'a çıktığı arife gününde sabah namazı sonrası Kabe'nin örtüsü değiştirildi.

Mekke'deki bir fabrikada üretilen Kabe örtüsünün yapımında yaklaşık 700 kilogram saf ipek ile 120 kilogram altın ve gümüş iplik kullanılıyor.

Kabe'nin 47 metre uzunluğundaki örtüsü 4 parçadan oluşuyor. Örtünün üzerinde altın ve gümüşten işlenmiş ayet ve dualar bulunuyor.

