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Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

Mekke'de 200 işçinin emeğiyle yaklaşık 700 kilo saf ipek ile 120 kilo gümüş ve altın kullanılarak hazırlanan yeni Kabe örtüsü, hacı adaylarının Arafat'a akın ettiği sabah saatlerinde değiştirildi

MEKKE (AA) - Kutsal topraklarda hacı adaylarının vakfe için Arafat'a çıktığı arife gününde, Kabe'nin örtüsü (Kisve-i Şerif) değiştirildi.

Mekke Kabe örtüsü fabrikasında makineler ve el işçiliğiyle 200 işçinin ortalama 10 ayda dokuduğu ve günler öncesinde Harem-i Şerif yetkililerine teslim edilen örtü, hacı adaylarının Arafat'a akın etmesi üzerine bugün erken saatlerde Beytullah'a giydirildi.

Kisve-i Şerif'in değiştirilmesi sırasında hacı adaylarının Beytullah'ı tavafı devam etti.

Özel olarak hazırlanan saf ipek ve altın 4 parçadan oluşan 47 metre uzunluğunda, 657 metrekare büyüklüğündeki Kabe'nin örtüsü 4 köşeden sökülerek değiştirme işlemi gerçekleştirildi.

Eskisi alınırken, aynı anda yenisi çekilen örtünün değiştirme işlemi saatler sürdü.

Yapımında yaklaşık 700 kilo saf ipek, 120 kilo gümüş ve altın kullanılan Kisve-i Şerif'in üzerinde altın ve gümüşten işlenmiş çeşitli ayet ve dualar bulunuyor.

Eski örtü ise zemzem suyuyla yıkandıktan sonra sergilenmesi için İslam ülkelerine, müzelere ve hediye olarak bazı devlet başkanlarına gönderilecek.

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