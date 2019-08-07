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Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 20:13 | Son Güncelleme

Mekke’de hacı adaylarının izin alarak ziyaret ettiği mekanlardan Kabe-i Muazzama Müzesi’nde sergilenen kıymetli eser ve malzemeler, kutsal topraklarda bulunan hacı adayları tarafından büyük ilgi görüyor.Kabe-i Muazzama’nın Osmanlılar zamanında kullanılan ahşap minberi, Hacer’ül Esved’in bakırdan yapılmış, kenarı yırtık muhafaza kapları, Makam-ı İbrahim’in pirinçten eski muhafazası, Memlük (Mısır) Sultanı Berkok zamanından kalma taş kitabeler Osmanlı döneminde 3’üncü Murat Han’ın yaptırdığı taş oyması, Allah, Muhammed ve Çar-ı Güzin lafızları, eski Kabe kapıları ziyaretçiler tarafından hayranlıkla seyrediliyor.En fazla ilgi Kabe-i Muazzama’dan çıkan eski kapılaraMüzede en fazla ilgiyi ise Kabe-i Muazzama’dan çıkan eski kapılar görüyor.

Mekke’de hacı adaylarının izin alarak ziyaret ettiği mekanlardan Kabe-i Muazzama Müzesi’nde sergilenen kıymetli eser ve malzemeler, kutsal topraklarda bulunan hacı adayları tarafından büyük ilgi görüyor.

Kabe-i Muazzama’nın Osmanlılar zamanında kullanılan ahşap minberi, Hacer’ül Esved’in bakırdan yapılmış, kenarı yırtık muhafaza kapları, Makam-ı İbrahim’in pirinçten eski muhafazası, Memlük (Mısır) Sultanı Berkok zamanından kalma taş kitabeler Osmanlı döneminde 3’üncü Murat Han’ın yaptırdığı taş oyması, Allah, Muhammed ve Çar-ı Güzin lafızları, eski Kabe kapıları ziyaretçiler tarafından hayranlıkla seyrediliyor.

En fazla ilgi Kabe-i Muazzama’dan çıkan eski kapılara
Müzede en fazla ilgiyi ise Kabe-i Muazzama’dan çıkan eski kapılar görüyor. Osmanlı ve Memlüklü yapımı özel çalışılmış eski Kabe kapıları, bütün ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çektirdiği objelerin başında yer alıyor. Eski Zemzem kuyusu etrafındaki demir muhafazalar da yine müzede saklanıyor. Kabe’de bulunan Osmanlı zamanından kalma güneş saati, minare ve kubbe alemleri de Türkleri hatırlatıyor.

Osmanlı zamanından kalan fotoğraflar tarihe ayna tutuyor
Ziyaretçileri tarihe götüren eserlerden birisi de duvarları süsleyen eski Kabe-i Muazzama fotoğrafları oluyor. Osmanlı zamanından kalan fotoğraflar da Kabe-i Muazzama’nın yıllar önce nasıl olduğunu gözler önüne seriliyor. Kabe-i Muazzama’nın içerisinden ve çevresinden çıkartılan mermer sütunlar da müzenin bahçesini süslüyor. Müzede, Sevgili Peygamberimizin kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi’den çıkartılan mihrap çerçeveleri, caminin bahçesindeki eski tip lambaların çerçeveleri de yer alıyor.
Türkiye’nin yanı sıra Endonezya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin hacı adayları, müze ziyaretlerini gruplar halinde randevulu sistemle yapabiliyor.

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor
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