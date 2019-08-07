Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza ediliyor

Mekke’de hacı adaylarının izin alarak ziyaret ettiği mekanlardan Kabe-i Muazzama Müzesi’nde sergilenen kıymetli eser ve malzemeler, kutsal topraklarda bulunan hacı adayları tarafından büyük ilgi görüyor.

Kabe-i Muazzama’nın Osmanlılar zamanında kullanılan ahşap minberi, Hacer’ül Esved’in bakırdan yapılmış, kenarı yırtık muhafaza kapları, Makam-ı İbrahim’in pirinçten eski muhafazası, Memlük (Mısır) Sultanı Berkok zamanından kalma taş kitabeler Osmanlı döneminde 3’üncü Murat Han’ın yaptırdığı taş oyması, Allah, Muhammed ve Çar-ı Güzin lafızları, eski Kabe kapıları ziyaretçiler tarafından hayranlıkla seyrediliyor.

En fazla ilgi Kabe-i Muazzama’dan çıkan eski kapılara

Müzede en fazla ilgiyi ise Kabe-i Muazzama’dan çıkan eski kapılar görüyor. Osmanlı ve Memlüklü yapımı özel çalışılmış eski Kabe kapıları, bütün ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çektirdiği objelerin başında yer alıyor. Eski Zemzem kuyusu etrafındaki demir muhafazalar da yine müzede saklanıyor. Kabe’de bulunan Osmanlı zamanından kalma güneş saati, minare ve kubbe alemleri de Türkleri hatırlatıyor.