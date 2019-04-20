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Kabil'de bakanlık binasına saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki İletişim ve Telekomünikasyon Bakanlığına bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kabil'de bakanlık binasına saldırı

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in merkezindeki bakanlık binası önünde yaşanan patlamanın ardından saldırganların binanın içerisine girerek güvenlik güçleriyle çatışmaya başladığını söyledi.

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Mücahit, saldırganlarla çatışmanın sürdüğünü belirtti. Görgü tanıkları, saldırganların, binanın ikinci katına girerek rastgele ateş açmaya başladığını aktardı.

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Bakanlık binası, Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve elçiliklerin yakınında bulunuyor.

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Kabil saldırı

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