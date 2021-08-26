Kabil Havaalanı Dışında Patlama

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan’da Kabil havaalanı çevresinde bir patlama meydana geldiğini açıkladı.

Bazı haber ajansları aralarında çocuk ve Taleban milislerinin öldüğünü iddia etti. Pentagon ise bu haberi doğrulamadı.

Türkiye ise havalanı etradında iki patlama olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, ‘’Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur’’ açıklaması yaptı.

Reuters haber ajansı, bir ABD yetkilisine dayanarak, ilk belirlemelere göre patlamanın bir intihar bombası olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD Başkanı Joe Biden patlama hakkında bilgilendirildi. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, Biden, patlamanın ilk bildirildiği sırada, Afganistan'daki durum hakkında güvenlik yetkilileriyle bir toplantıdaydı.

Patlama ile ilgili bir açıklama da İngiltere’den geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı Kabil’de ne olduğunu ve devam eden tahliye çabalarına etkilerini belirlemek için çalıştıklarını bildirdi.

