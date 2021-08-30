”Kabil Havaalanına Saldırı Tehdidi Hala Gündemde”

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na başka bir saldırı düzenlenme olasılığı hakkında bir soruya, "Tehdit akışı hala gerçek ve devam ediyor. Birçok durumdaysa belirli tehditler var" şeklinde yanıt verdi. Kirby, "Bu tehditleri son derece ciddiye alıyoruz ve sonuna kadar peşinden gideceğiz" dedi.

Pentagon Sözcüsü Kirby günlük basın toplantısında, ABD'nin Pazar günü Kabil havaalanına doğru yol alan bir araca silahlı insansız hava aracıyla saldırıda bulunmasından sonra, havaalanına roket saldırıları düzenlendiğini söyledi. "Gelecekte olası tehditlere karşı hazırlıklı olmamız gerektiği varsayımından yola çıkarak hareket ediyoruz" diyen Kirby, "Bu hava saldırısını yaptıktan sonra havaalanını hedef alan dolaylı roket saldırıları oldu" dedi.

ABD'nin Afganistan'da 20 yıldır sürdürdüğü savaş bugün son saatlerine girerken, ülkede kalan son vatandaşlarının da tahliye edilmesi için çalışmalar sürüyor. ABD ordusu, hava tahliye operasyonlarına son vermeye ve Taleban'ın kontrolundaki başkentten çıkmaya hazırlanıyor.

Aynı basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanlığı’nın bölgesel operasyonlardan sorumlu başkan vekili Tümgeneral William Hank Taylor, "Açıkça görülüyor ki önceden saptanan misyonumuzun sonuna geliyoruz" dedi ve güvenlik gerekçesiyle tahliye operasyonunun son ayağının gizli tutulacağını kaydetti.

Pentagon Sözcüsü Kirby, Afganistan'da bulunan Amerikalılar'ın tahliye uçaklarına yetişmeleri için henüz çok geç olmadığını söyledi ve "Hala zaman var" dedi.

ABD'nin tahliye operasyonları, Afganistan'da kalan son Amerikalılar'ın da ülke dışına çıkarılmasına odaklanıyor. Biden yönetiminden üst düzey yetkililer Pazar günü yaptıkları açıklamada, ABD'nin, 31 Ağustos olarak belirlenen son tarihten önce hala Afganistan'da bulunan yaklaşık 300 ABD vatandaşını tahliye etme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tahliye operasyonlarının son günleriyle ilgili, "Buradaki son birkaç gün, zaten olağanüstü düzeyde tehlikeli olan bir misyon için en tehlikeli zaman" dedi. Beyaz Saray'dan Pazartesi sabanı yapılan açıklamada son 24 saatte ABD ordusuna ait 26 uçak ve iki müttefik uçakla yaklaşık bin 200 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin şu anda Afganistan'da son ABD askerlerini de çektikten sonra büyükelçiliğin faaliyetlerini sürdürme planı olmadığını, ancak ABD'nin "Salı gününden sonra da her Amerikan vatandaşı, yeşil kart sahibi ve ABD'ye yardım eden Afgan'ın güvenli çıkışını sağlama" taahhüdünde bulundu.

