HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kabil Havaalanında 7 Kişi Öldü

Kabil Havaalanında 7 Kişi Öldü

22.08.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz askeri yetkilileri Kabil havaalanında kaos nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu, ülkeyi terketmek isteyenler için hala önemli bir tehlikenin olduğunu ortaya koyuyor

Kabil Havaalanında 7 Kişi Öldü

İngiliz askeri yetkilileri Kabil havaalanında kaos nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bu, ülkeyi terketmek isteyenler için hala önemli bir tehlikenin olduğunu ortaya koyuyor.

Olay, Amerikan uçaklarının havaalanına IŞİD tehdidi nedeniyle savaş dönemlerindeki gibi önlemlerle iniş kalkış yaptıkları bir sırada gerçekleşti.

Amerikan Büyükelçiliği de Cumartesi günü vatandaşlarına Amerikalı yetkililerden bilgi gelmeden Kabil havaalanına gelmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Yetkililer IŞİD tehdidinin boyutunu açıklamadı ama önemli olarak niteledi.

Daha önce havaalanı çevresinde kalabalık nedeniyle izdihamlar yaşanmıştı, özellikle de Taleban savaşçıları havaya ateş açtıkları sırada.

Yetkililer, koşulların zor olduğunu ama durumu en güvenli şekilde yönetmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtiyor.

Söz konusu 7 kişinin hayatlarını nasıl kaybettiği netleşmiş değil.

Taleban ise havaalanındaki durum nedeniyle Amerika’yı eleştiriyor.

Biden yönetimi Afganistan’dan tahliye edildikten sonra Afgan sığınmacıların ulaşımına yardımcı olmak için havayolu şirketlerine uçak sağlamaları çağrısı yapmayı değerlendiriyor.

Bu çerçevede havayolu şirketleri Afgan sığınmacıları ya başka ülkelerden ya da Virginia’daki Dulles Havaalanı’ndan çeşitli askeri üslere taşıyacak.

Bu arada Taleban’la eski yönetimden isimler arasında müzakereler devam ediyor.

Görüşmelere tanık olanlar Taleban’ın 31 Ağustos’tan önce hükümetle ilgili açıklama yapmayacağını belirtiyor.

Taleban’la müzakereleri eski Devlet Başkanı Hamid Karzai’yle, eski yönetimin üst düzey isimlerinden Abdullah Abdullah yürütüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Sosyal medya için video çeken genç kız feci şekilde can verdiDehşete düşüren olay! Sosyal medya için video çeken genç kız feci şekilde can verdi
PARTNERGün boyu telefonunu bırakmadı! Bakın kimle mesajlaşmışGün boyu telefonunu bırakmadı! Bakın kimle mesajlaşmış
NATO'dan Kabil açıklaması: 7 günde en az 20 kişi öldüNATO'dan Kabil açıklaması: 7 günde en az 20 kişi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Kan donduran olay! Afgan kişi tartıştığı kadını katletti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Milyonların gözü bu haberde! Yarın açıklanıyor

Milyonların gözü bu haberde! Yarın açıklanıyor

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

Gökhan Gönül'e kardeş şoku! Nüfus kayıt örneğiyle öğrendi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.