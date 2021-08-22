Kabil Havaalanında 7 Kişi Öldü

İngiliz askeri yetkilileri Kabil havaalanında kaos nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bu, ülkeyi terketmek isteyenler için hala önemli bir tehlikenin olduğunu ortaya koyuyor.

Olay, Amerikan uçaklarının havaalanına IŞİD tehdidi nedeniyle savaş dönemlerindeki gibi önlemlerle iniş kalkış yaptıkları bir sırada gerçekleşti.

Amerikan Büyükelçiliği de Cumartesi günü vatandaşlarına Amerikalı yetkililerden bilgi gelmeden Kabil havaalanına gelmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Yetkililer IŞİD tehdidinin boyutunu açıklamadı ama önemli olarak niteledi.

Daha önce havaalanı çevresinde kalabalık nedeniyle izdihamlar yaşanmıştı, özellikle de Taleban savaşçıları havaya ateş açtıkları sırada.

Yetkililer, koşulların zor olduğunu ama durumu en güvenli şekilde yönetmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtiyor.

Söz konusu 7 kişinin hayatlarını nasıl kaybettiği netleşmiş değil.

Taleban ise havaalanındaki durum nedeniyle Amerika’yı eleştiriyor.

Biden yönetimi Afganistan’dan tahliye edildikten sonra Afgan sığınmacıların ulaşımına yardımcı olmak için havayolu şirketlerine uçak sağlamaları çağrısı yapmayı değerlendiriyor.

Bu çerçevede havayolu şirketleri Afgan sığınmacıları ya başka ülkelerden ya da Virginia’daki Dulles Havaalanı’ndan çeşitli askeri üslere taşıyacak.

Bu arada Taleban’la eski yönetimden isimler arasında müzakereler devam ediyor.

Görüşmelere tanık olanlar Taleban’ın 31 Ağustos’tan önce hükümetle ilgili açıklama yapmayacağını belirtiyor.

Taleban’la müzakereleri eski Devlet Başkanı Hamid Karzai’yle, eski yönetimin üst düzey isimlerinden Abdullah Abdullah yürütüyor.

