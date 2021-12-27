"Kabil Havalimanı İçin Henüz Taleban'la Anlaşma Olmadı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı’nın işletilmesi konusunda Katar yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını ancak henüz Taleban ile anlaşma yapılmadığını belirterek, “Afganistan’da insani krizin önlenmesi ve istikrar bugün herkes için hayati önemde aksi halde terör ve göç dalgası hepimizi etkileyecek” dedi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nda basın mensuplarıyla buluşmasında, 2021 yılı sonu itibariyle Türk dış politikasını değerlendirdi. Yıl içerisinde 320’den fazla telefon ve video konferans görüşmesi yaptığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik ettiği yedi ziyaretle birlikte yurt dışında 74 ziyaret gerçekleştirdiğini anlatan Çavuşoğlu, 79 dışişleri bakanını ise Türkiye’de ağırladığını belirterek, 17 Haziran’da Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi, 18-20 Haziran’da Antalya Diplomasi Forumu, 12 Kasım’da Türk Konseyi Zirvesi ve 17-18 Aralık’ta 3. Türkiye-Afrika Zirvesi’ndeki evsahipliği süreçlerini hatırlattı.

Türkiye’nin Afganistan’da Kızılay, AFAD, Maarif Vakfı ile birlikte çok sayıda sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Birleşmiş Milletler’in (BM) yürüttüğü insani yardım sürecine destek verdiğini aktaran Çavuşoğlu, “Afganistan'da insani krizin önlenmesi ve istikrar bugün herkes için hayati önemde aksi halde terör ve göç dalgası hepimizi etkileyecek” diyerek uluslararası işbirliğini vurguladı.

Geçici Taleban hükümetiyle diyalog bakımından Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile Ekim’de Ankara’da ve bu ay ise Pakistan’ın başkenti İslamabad’da biraraya geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu görüşmelerinde Muttaki aracılığıyla Taleban yönetimine “siyasi kapsayıcılık, kadın hakları ve kız çocuklarını eğitim hayatına kazandırma” konularında telkinlerde bulunduklarını ifade etti.

Kabil havalimanının işletmesini devralmak üzere Katar ile çalıştıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımız geçtiğimiz Cuma günü (24 Aralık) Kabil’de, haftasonu da Doha’da gerekli görüşmeleri yaptılar. Biz de Katar ile birlikte bir anlaşmaya vardık. Sanki Taleban ile de bu konuda anlaşmışız gibi bir haber çıktı. Bu doğru değil, henüz böyle bir anlaşma yok. Dolayısıyla Katar’la biz önce kendi aramızda bir anlaşmaya vardık. Ekiplerimiz Kabil’e gitti, teklifimiz verildi ve daha sonra eğer havaalanının işletilmesi ortak şirket tarafından üstlenilirse neler yapılabileceğine dair görüşmeleri Doha’da arkadaşlarımız devam ettirdi” bilgilerini verdi.

Kabil havaalanının işletilmesinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) de rol oynayacağı iddiasıyla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Taleban yönetimi devralmadan önce Kabil havalimanının askeri kanadını NATO kapsamında Türkiye’nin ve sivil tarafını ise BAE’den bir şirketin işlettiğini hatırlattı.

Şimdi Taleban’ın farklı ülkelerden havalimanıyla ilgili teklif aldığını kaydeden Çavuşoğlu, “En son BAE Veliaht Prensi’nin ziyareti marjında kardeşleriyle bu konuyu ayak üstü de görüşmüştük. Onlar 'Belki de üçlü işletebiliriz' dediler ama somut bir teklif olmadı. Bizim onlara da bir teklifimiz olmadı. Ama havaalanı işletilmesi kısa bir şekilde gündeme geldi. Ama Katar'la olduğu gibi oturup da bu süreçle ilgili bir görüşmemiz olmadı” diye konuştu.

“Taleban’a sivil uçuşlar için güvenlik gerektiğini söylüyoruz”

Aldığı teklifler doğrultusunda Taleban’ın karar vereceğini yineleyen Çavuşoğlu, “Bizim şartlarımıza uyarsa havaalanını Katar ile birlikte işletiriz. ‘Biz’ derken devlet olarak değil, özel şirketler işletecek. Türkiye olarak diğer kurumlarımıza nasıl destek veriyorsak havaalanını işletecek firmamıza da şimdiden zaten teknik destek dahil her türlü desteği veriyoruz” açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Kabil havaalanının güvenliğiyle ilgili soru üzerine, Libya’daki Trablus havalimanı için de benzer bir durum olduğunu belirterek, “Kabil havaalanının güvenliği sadece bizim için değil, tüm ülkeler ve havayolu şirketleri için önemli. Herkese güven verecek şekilde, sivil uçuşların başlayabileceği şekilde tesis edilmesi gerekiyor. Şu an bir güvensizlik var. Taleban’a biz bunu başından beri söylüyoruz, şirketlerimiz de söyledi. Dışarda kendileri güvenlik sağlayabilir, havaalanı içinde özel şirketler burada görev alabilir” dedi.

“Ermenistan ile özel temsilcilerimizi atadık, ilk görüşme Moskova’da”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu yıl içerisinde Körfez ülkeleri ve Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda önemli adımlar attıklarını söyleyerek, “Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır ile temaslarımızı hepiniz biliyorsunuz. Bu temaslar esasında bölgesel yumuşamaya da katkı sağladık. İsrail ile yeni hükümetle birlikte bazı temaslar başladı. Bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla iletiyoruz. Tabii Filistin konusundaki önceki konumumuzu sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Ermenistan ile karşılıklı özel temsilcileri (Serdar Kılıç

