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  4. Kabil Havalimanı'ndaki dehşete düşüren uçak görüntüleriyle ilgili açıklama: İnsan kalıntıları bulundu

Kabil Havalimanı'ndaki dehşete düşüren uçak görüntüleriyle ilgili açıklama: İnsan kalıntıları bulundu

17.08.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabil Havalimanı'nda uçaktan düşen Afganların görüntüsüyle ilgili açıklama geldi. Yetkili bir isimle konuşan Washington Post, iki kişinin havadaki uçaktan düşme görüntülerinin gerçek olduğunu ve tekerleklerde insan kalıntıları bulunduğunu yazdı. Uçağın pilotlarının iniş takımlarını toplayamayınca acil durum ilan ettiği ve üçüncü bir ülkeye indiği de belirtildi.

Afganistan'da en az iki kişinin, Taliban misillemesinden kaçmak için Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir ABD uçağına tutunduğu ve sonrasında düşerek öldüğü haberi gündem olurken sosyal medyada hızla yayılan görüntüler dehşete düşürmüştü.

Söz konusu görüntülerin gerçek olup olmadığı merak edilirken Washington Post gazetesi, dün Kabil'den kalkan bir ABD uçağının tekerleklerinde insan kalıntıları bulunduğunu yazdı.

PİLOTLAR ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE ACİL İNİŞ YAPMIŞ

Washington Post'a konuşan bir yetkili ise iki kişinin uçak kalktığı sırada iniş takımlarına tırmandığını söyledi. Yetkili, söz konusu görüntülerdeki olayın gerçek olduğunu belirtti.

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Uçağın pilotlarının iniş takımlarını toplayamayınca acil durum ilan ettiği, üçüncü bir ülkeye indiği de belirtildi. Buna göre, insan kalıntıları da üçüncü ülkede yapılan incelemelerde tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan Taliban
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la uçağı sebil mi sandız

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