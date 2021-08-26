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Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti

26.08.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamalar Beyaz Saray'ı ve ABD Başkanı Joe Biden'ı alarma geçirdi.

Kabil Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Beyaz Saray alarma geçti

Patlamalarda ABD'lilerin de yaşamını yitirdiği haberleri gelirken, Başkan Biden günlük programını değiştirdi.

Beyaz Saray yetkilileri, patlama haberinin ardından Biden'ın özel durumlarda toplanılan Durum Odası'na (Situation Room) geçtiğini, yerel saatle 11.30'da (TSİ 18.30) İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yapacağı görüşmenin ertelendiğini aktardı.

Görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin ise detay paylaşılmadı.

Ayrıca, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Ekibi'nin sabah düzenlenmesi planlanan basın toplantısı ertelendi.

Amerikan basını, Biden'ın eşi Jill Biden'ın 1 Eylül'de yapmayı planladığı bir seyahatin de ertelendiğini belirtti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Afganistan Joe Biden
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