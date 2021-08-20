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Kabil Havalimanı: Özgürlüğe giden tehlikeli yol

20.08.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası, binlerce Afgan ve yabancı ülke vatandaşı başkent Kabil'i terk etmeye çalışıyor. Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki kaotik bekleyiş gittikçe umutsuz ve tehlikeli bir hal alıyor.

Kabil Havalimanı: Özgürlüğe giden tehlikeli yol

Taliban'ın 15 Ağustos Pazar günü Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası, binlerce Afgan ve yabancı ülke vatandaşı başkent Kabil'i terk etmeye çalışıyor. Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki kaotik bekleyiş gittikçe umutsuz ve tehlikeli bir hal alıyor.

Taliban ülkenin kara sınırlarını kapadıktan sonra Kabil Havalimanı ülkeden çıkmak isteyenler için tek seçenek haline geldi.

Fakat Taliban, Afganların ülkeyi terk etmesini istemiyor.

Bunun ardından Taliban militanları aşağıdaki haritada sarı renkle gösterilen Havalimanı Yolu'na kontrol noktaları kurdu ve bazı saldırılar düzenledi.

harita

Adını açıklamayan bir Taliban yetkilisinin Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, Pazar gününden bu yana bölgede şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Bu olaylar, artık havalimanına ulaşmanın da tehlikeli bir yolculuk anlamına geldiğini gösteriyor.

Havalimanı duvarlarının içinde geçici kontrol 4 bin civarındaki ABD askerlerinde.

Havalimanı dışındaysa ağır silahlı Taliban savaşçılarının devriyesi bir korku atmosferine yol açıyor.

Havalimanı dışındaki bazı Taliban savaşçılarının elinde roket atarlar görülüyor

Militanların vizesi bulunan kişiler de dahil olmak üzere Afganların havalimanına erişimini engellemeye çalıştığına dair haberler var.

Fakat görgü tanıkları insanların daha havalimanına yaklaşamadan, evlerinden çıktıklarında da saldırıya uğradığını anlatıyor.

Amerikan Los Angeles Times gazetesinden Marcus Yam; onlarca Taliban militanının havaya ateş açtığını, kitlelere nişan aldığını, ülkeden kaçmaya çalışanlara sopalar ve kırbaçlarla saldırdığını aktarıyor.

Marcus Yam'ın fotoğraflarında en az bir kadının yaralandığı, bir çocuğun da kafasından yaralandığı görülüyor.

Avustralya kamu yayın kuruluşu SBS tarafından paylaşılan fotoğraflar ise saldırıya uğradığı düşünülen bir Afgan tercümanın silah yarasını gösteriyor.

Havalimanının kuzey tarafında da son günlerde büyük kitlelerin içeri girmeye çalışması nedeniyle izdiham yaşandı. Çarşamba günkü izdihamda 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Pek çok kişi dikenli tellere rağmen güvenlik duvarlarına tırmandı ve silah sesleri duyuldu.

People have been scaling the boundary wall of Hamid Karzai International Airport

Sahadaki muhabirler, havalimanı dışındaki kalabalıklar içinde günlerdir yiyeceğe veya suya erişimi olmayan çocuklu ailelerin de bulunduğunu aktarıyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1428667144435343366

Sosyal medyada paylaşılan videolar ailelerin çocuklarını, kurtulmaları umuduyla yabancı askerlere verdiğini gösteriyor.

Afganistan'ın içine düştüğü kaos nedeniyle Avrupa ülkeleri vatandaşlarını ve kendileri için çalışan Afganları ülkeden çıkarabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

Afgan aileler yabancı askerlerin bulunduğu havalimanına sığınmaya devam ediyor

Taliban sözcüleri ülkedeki Afganların yurt dışına çıkmaması gerektiğini söylese de, gitmek isteyenlerin de güvenliğini sağlayacağını açıklamıştı.

Bir yetkili "Havalimanında Afganlar, yabancılar ve Taliban üyeleri arasında sözlü ya da fiziksel şiddet olayları yaşanmasının önüne geçiyoruz" demişti.

Öte yandan ülkeden sivillere dair şiddet haberleri gelmeye devam ediyor.

BBC'nin edinip incelediği Birleşmiş Milletler için hazırlanan gizli bir istihbarat raporu, Taliban'ın NATO ve ABD güçleri için çalışmış kişilere yönelik bir "insan avı" başlattığını ortaya koymuştu.

Ana yollarda trafik

İnsanların havalimanına ulaşma çabası uydular tarafından da görüntülendi.

uydu görüntüsü

Çaresiz Afganlar piste girdi

Pazartesi günü havalimanı içinde yaşanan kaos da uydular tarafından görüntülenmişti.

Ülkeden kaçmak isteyen çok sayıda Afgan, havalimanına girdikten sonra pistte uçaklara binmek için birbirleriyle yarışmıştı.

grafik

Bazı kişiler kalkışa geçen uçaklara tutunarak kaçmaya çalışmış ve uçaktan düşerek hayatını kaybetmişti.

Bunlardan birinin, Afganistan Genç Milli Futbol Takımı'nda oynayan 19 yaşındaki Zeki Enveri olduğu ortaya çıkmıştı.

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