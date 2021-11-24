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"Kabil Havalimanı'na Birleşik Arap Emirlikleri de Talip"

24.11.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reuters Haber Ajansı, dört ayrı diplomata dayandırdığı haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de Afganistan’ın başkenti Kabil Havalimanı’nın işletmesini yürütmek üzere Taleban’la görüşmeler yaptığını öne sürdü

Reuters Haber Ajansı, dört ayrı diplomata dayandırdığı haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de Afganistan’ın başkenti Kabil Havalimanı’nın işletmesini yürütmek üzere Taleban’la görüşmeler yaptığını öne sürdü.

Habere göre Körfez bölgesinin iki rakip ülkesi Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, Kabil Havalimanı’nın işletmesi konusunda da birbiriyle mücadele halinde. Kabil Havalimanı’nın işletmesine talip olan bir diğer ülkeyse Türkiye.

Taleban yönetimi henüz Katar ve Türkiye dahil olmak üzere hiçbir ülkeyle resmi olarak Kabil Havalimanı’nın işletmesi konusunda anlaşmış değil. Abd yönetimi de Katar ve Türkiye’nin şu ana dek bu yöndeki girişimlerinden memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

Ancak Reuters Haber Ajansı, daha önce de Kabil Havalimanı’nın işletilmesini üstlenmiş olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Taleban yönetimiyle bu konuda müzakereler yürüttüğünü ileri sürdü.

Taleban ve Birleşik Arap Emirlikleri henüz iddiaya ilişkin bir açıklama yapmazken ismi açıklanmayan iki Taleban yetkilisi Afganistan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nden mali destek arayışında da olduğunu söyledi.

Uzmanlar Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletmesinin mali olarak çok fazla kar getirecek bir işletme olmayacağını ancak siyasi ve istihbarat anlamında büyük önemi olduğuna dikkat çekiyorlar. Havalimanı işletmesi sayesinde özellikle ülkeye giriş çıkışlar konusunda ciddi istihbarat verilerinin elde edileeceğine işaret ediliyor.

Öte yandan bugün Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek olan Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, arasında bu konunun da gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

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