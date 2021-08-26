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Kabil Havalimanı'na Yönelik Terör Saldırısı Uyarısı

26.08.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve Afganistan’daki diğer yabancı ülkeler, halkı Kabil Havalimanı’ndan uzak durmaları konusunda uyardı. Gerekçe, IŞİD’in bir terör saldırısı düzenleme ihtimali

Kabil Havalimanı'na Yönelik Terör Saldırısı Uyarısı

ABD ve Afganistan’daki diğer yabancı ülkeler, halkı Kabil Havalimanı’ndan uzak durmaları konusunda uyardı. Gerekçe, IŞİD’in bir terör saldırısı düzenleme ihtimali.

ABD’nin Kabil Büyükelçiliği tarafından dün akşam yayımlanan uyarı mesajında, ABD vatandaşlarının kendilerine güvenli bir yol temin edilmedikçe havalimanına gitmekten kaçınmaları ve havalimanının kapılarında beklememeleri uyarısında bulunuldu. Mesajda, bu çağrının güvenlik riski nedeniyle yapıldığı ifade edildi.

Benzer şekilde İngiltere’de vatandaşlarına yönelik olarak bir terör saldırısı ihtimali nedeniyle havaliamanı civarından uzak durmalarını tavsiye etti.

İngiltere silahlı kuvvetlerinden sorumlu devlet bakanı James Heappey, BBC Radyosu’na yaptığı açıklamada, tehdidin son derece ciddi olduğunu ve IŞİD’in havalimanı civarında ölümcül bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu dile getirdi.

Avustralya da vatandaşlarına yönelik olarak terör saldırısı uyarısında bulunurken “çok yüksek riskli” ifadesini kullandı.

Ancak uyarılara rağmen Kabil Havalimanı’nın giriş kapıları önünde çok büyük bir kalabalığın bekleyişini sürdürdüğü ifade ediliyor.

Havalimanına giden yolda kontrol noktaları bulunan Taleban da IŞİD’in saldırı yapabileceğine dair bir açıklama yaptı ve kontrol noktalarında görevli militanlarının hayati tehlikesi olduğunu belirtti.

Havalimanı kapılarında toplanan kişilerden kaçının seyahat edebilmek için gerekli belgelere sahip oldukları bilinmiyor ancak buna rağmen kalabalık uyarıları göze almaksızın limana girebilmek için bekleyişini sürdürüyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden’ın da IŞİD’in saldırı tehdidi konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.

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