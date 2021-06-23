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  4. "Kabil Havalimanı’nda Görev İçin Temaslarımız Sürüyor"

"Kabil Havalimanı’nda Görev İçin Temaslarımız Sürüyor"

23.06.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’yla ilgili yarın ABD heyetiyle yapılacak müzakereye ilişkin TBMM'de açıklamalarda bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’yla ilgili yarın ABD heyetiyle yapılacak müzakereye ilişkin “Şu anda herhangi bir şekilde bizim asker göndermek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Altı yıldan beri havalimanındayız. Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda, temaslarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Akar, TBMM’de yaptığı açıklamada, ABD’den yarın gelecek heyetle Afganistan’da Kabil Havalimanı’nın işler halde tutulmasına yönelik faaliyetlere ilişkin değerlendirme yapılacağını ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hali hazırda Kabil’de görev aldığını vurgulayan Akar, “Afganistan ile bizim yüzyıllara dayalı tarihi, kültürel ilişkilerimiz var. Afgan halkı bizim kardeşimiz. Bizim kardeşlerimizi orada rahatı, huzuru, güvenliği için geçtiğimiz yirmi yıl içinde diğer ülkelerle birlikte elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Şu anda herhangi bir şekilde bizim asker göndermek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz, onlarla beraber bir arayış içindeyiz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak gerekli tedbirler alınacak, bir plan haline dönüşecek. Afganistan için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önemli. Altı yıldan beri havalimanındayız. Oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz. Her şey Afgan halkının, Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için buna gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya’nın, Karadeniz’de İngiliz destroyeri HMS Defender’a uyarı ateşi açtığı haberleriyle ilgili soru üzerine ise, Londra ve Moskova kaynaklı farklı açıklamalar geldiğini ancak hepsini takip ettiklerini açıkladı. Akar, “Bu işin gerçeği nedir, ne değildir bu konuda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki saatlerde bu konu daha net hale gelecektir. Takip ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye'den Yunanistan'a NAVTEX yanıtı

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’ın Türkiye ile imzaladığı Atina Mutabakat Muhtırası'na aykırı olarak turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptığını, Türkiye’nin de buna NAVTEX ile karşılık verdiğini açıkladı.

Açıklamada yer verilen bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan arasında 1988'de imzalanan Atina Mutabakat Muhtırası ile yoğun turizm sezonunun olduğu 15 Haziran

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