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Kabil Havalimanı'nda Silahlı Çatışmada Bir Kişi Öldü

23.08.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabil Havalimanı’ndan tahliyeler sürerken havalimanı girişinde silahlı çatışma çıktı. Alman yetkililer tarafından duyurulan gelişmeye göre olayda, bir kişi öldü

Kabil Havalimanı'nda Silahlı Çatışmada Bir Kişi Öldü

Kabil Havalimanı’ndan tahliyeler sürerken havalimanı girişinde silahlı çatışma çıktı. Alman yetkililer tarafından duyurulan gelişmeye göre olayda, bir kişi öldü.

Kabil Havalimanı’nda görevli Alman ordusundan yetkililer tarafından yapılan açıklamada, havalimanının kuzey giriş kapısı yakınlarına gelen silahlı kişiler güvenlik görevlilerine ateş açtı. Askerlerle silahlı çatışma yaşandı. Olayda Afgan güvenliklerden biri hayatını kaybederken çatışmaya Alman ve ABD askerleri müdahale etti.

Olaya ilişkin açıklama Alman ordusunun sosyal medya hesaplarından yapıldı. Havalimanı dışında Taleban’ın yerleştiği kontrol noktaları bulunuyor. NATO yetkilileri de olayın ardından bölgede durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

CNN haber kanalı, havalimanı dışından bir keskin nişancının ateş açması üzerine askerler bu ateşe karşılık verdi ve çatışma yaşandı.

Öte yandan havalimanı dışında da Taleban militanları kalabalığı dağıtmaya çalışıyor. Dün yaşanan kaosta havalimanı dışında bekleyen en ez 7 sivil hayatını kaybetti.

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