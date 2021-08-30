Kabil Havalimanı'nı Hedef Alan Roketler Havada Vuruldu

Afganistan’ın başkenti Kabil’de tahliyelerin devam ettiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, beş roket tarafından hedef alındı. Roketler havalimanındaki hava savunma sistemi tarafından havada infilak ettirildi.

Afgan medyası, roketlerin bir aracın arkasına yerleştirilmiş bir düzenekten atıldığını Kabil şehrinin farklı noktalarına da roketler düştüğünü iddia etti.

Reuters haber ajansına bilgi veren ABD’li bir yetkili havalimanına yönelik roket saldırısında zarar gören herhangi bir ABD’li personelin olmadığını söyledi.

Öte yandan ABD kuvvetleri Pazar günü başkent Kabil’de insansız hava aracıyla bir saldırı düzenledi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, IŞİD’in Horasan kolu adına havalimanına saldırı düzenlemek adına hazırlanan bomba yüklü bir araç SİHA(Silahlı İnsansız Hava Aracı) tarafından vuruldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, operasyona ilişkin olarak sivil kayıplar konusunda soruşturma yapıldığını bildirdi. Afgan medyasında yer alan haberlere göre operasyon nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu siviller hayatını kaybetti.

Çin Devlet Televizyonu CGTN’ye konuşan Taleban Sözcüsü Zabihullar Mücahid, operasyon sonucu 7 sivilin öldüğünü söylerken operasyonun kabul edilemez olduğunu belirtti.

