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Kabil saldırısında ölü sayısı 20’ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün Cumhurbaşkanının yakın arkadaşı Emrullah Salih’e yönelik düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 20’ye, yaralı sayısı ise 50’ye yükseldi.Afganistan’da resmi yetkililer başkent Kabil’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Emrullah Salih’e yönelik düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 20’ye, yaralı sayısının ise 50’ye yükseldiğini bildirdi.Taliban’la barış görüşmelerinde ABD tarafını yöneten kıdemli Afgan-Amerikan diplomatlarından Zalmay Khalilzad, Pazar günkü saldırıyı kınadı ve faillerin adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Kabil saldırısında ölü sayısı 20’ye yükseldi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de dün Cumhurbaşkanının yakın arkadaşı Emrullah Salih’e yönelik düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 20’ye, yaralı sayısı ise 50’ye yükseldi.
Afganistan’da resmi yetkililer başkent Kabil’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Emrullah Salih’e yönelik düzenlenen bombalı saldırıda ölenlerin sayısının 20’ye, yaralı sayısının ise 50’ye yükseldiğini bildirdi.
Taliban’la barış görüşmelerinde ABD tarafını yöneten kıdemli Afgan-Amerikan diplomatlarından Zalmay Khalilzad, Pazar günkü saldırıyı kınadı ve faillerin adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Khalilzad Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Amrullah Saleh’in siyasi parti ofislerine yapılan saldırı net bir terör eylemi” dedi.
Şu ana kadar hiçbir grup, 28 Eylül’de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi kampanya başlangıcında gerçekleştirilen saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi dün yaptığı açıklamada, başkent Kabil’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Emrullah Salih’e yönelik bir saldırı düzenlendiğini, saldırıda önce bomba yüklü aracın patlatıldığını ardından da etrafa ateş açıldığını bildirmişti. Rahimi, saldırganların sonrasında ’Yeşil Akımı Partisi’nin bürosuna girdiğini de ifade etmişti. Sözcü Rahimi, büroya düzenlenen saldırıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Salih’in şarapnel parçasıyla yaralandığını duyurmuştu.
Saldırıdan sonra açıklama yapan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, “Kardeşim, Afganistan halkının gerçek evladı ve seçim ekibimdeki ilk yardımcı adayım, Emrullah Salih, vatan hainlerinin tesise düzenlediği saldırıdan sağ salim kurtuldu. Saldırının başarısız olması nedeniyle rahatladık ve her şeye gücü yetene şükrettik” açıklamasında bulunmuştu.

Kabil saldırısında ölü sayısı 20’ye yükseldi

Kabil saldırısında ölü sayısı 20’ye yükseldi

Kabil saldırısında ölü sayısı 20’ye yükseldi

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