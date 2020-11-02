Afganistan’ın başkentindeki Kabil Üniversitesi’nde patlama ve silah sesleri duyuldu.

Afganistan’ın başkentindeki Kabil Üniversitesi’nde patlama ve silah sesleri duyuldu. Üniversitede bulunanlar büyük panik yaşadı. Olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. İçişleri Bakanı Sözcüsü Tariq Arian yaptığı açıklamada, "Polis, üniversite sahasında. Silah sesleri duyuldu ve durumu yakından izliyor. İlgili detaylar paylaşılacak" ifadelerini kullandı. Üniversitenin bugün kitap sergisine hazırlandığı, etkinliğe Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh ve İran’ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Aminiyan’ın katılmasının planlandığı belirtildi.

Taliban tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kabil Üniversitesi’ndeki patlama ile bir ilgimiz yok" ifadeleri kullanıldı.

